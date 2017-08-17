Мифы про СССР, в которые некоторые еще верят 44 17.08.2017, 16:59

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Если начать изучать тему подробнее, то все «невероятные плюсы» советской жизни оказываются обычными мифами.

«В комментарии к моим постам про СССР постоянно приходят поклонники этой страны, которые пишут про «невероятные плюсы» жизни в Союзе — якобы, и квартиры там раздавали бесплатно, и медицина была бесплатной, и вообще все было бесплатно и качественно, еще чуть-чуть — и наступил бы коммунизм, да вот проклятые америкосы во главе с Обамой Бушем вмешались и сбили нашего воробья бумерангом на взлете», - пишет белорусский блогер Максим Мирович.

Если начать изучать тему подробнее — то все эти «невероятные плюсы» оказываются обычными мифами, которые тиражируются фанатами СССР и кочуют из форума в форум и из блога в блог. Многие из тех, кто жил в СССР, указывают на ложность этих представлений — но поклонники СССР ничего не хотят слышать, продолжая гнуть свою линию. Почему так происходит — большая загадка.

Итак — сборник самых главных мифов про СССР, в которые многие продолжают верить.

1. Миф о «бесплатных» квартирах.

Квартиры, которые в СССР якобы раздавались «бесплатно» — чуть ли не самый главный козырь поклонников СССР, мол страна была настолько богатой, что направо и налево раздавала квартиры. Многие из тех, кто не жил в СССР, представляют себе весь процесс в буквальном смысле — приходишь в какой-нибудь исполком, говоришь: «хочу квартиру!» — и тебе тут же выносят на серебряном блюде ключи от шикарной пятикомнатной квартиры в центре города.

На самом деле все рассказы про «бесплатные квартиры в СССР» — это один большой миф. Во первых, квартиры вовсе не были «бесплатными» — само государство ничего не производит, а только перераспределяет блага, произведенные трудящимися. По факту реальная денежная стоимость, затраченная на строительство жилья, попросту вычиталась из зарплат трудящихся, которая без этой вычеты могла бы быть не 150, а скажем 300 рублей. Это чем-то напоминало ипотеку, на которую вас подписали без вашего ведома и без права выбрать, где и какую квартиру вы хотели бы себе построить. И даже на эту «недоипотеку» люди стояли «в очередях» годами, часто ожидая квартир по 20-30 и более лет.

Хуже того, в отличие от ипотеки, в СССР вы в итоге не становились собственником жилья. Ни сразу после получения жилья, ни через 50 лет проживания в нем. Квартира вам не принадлежала, она могла в любой момент быть изъята государством а сами вы не могли распорядиться своим недвижимым имуществом — ни продать, ни (официально) обменять, и передать по наследству, ни перевести в какие-то другие имущественные активы. По сути, государство вас просто на какое-то время «пускало пожить» в квартиру, создавая соответствующие общественные отношения — никаких имущественных прав вы не имели, что часто использовалось государством как инструмент давления.

Еще раз, следите за руками — один раз у вас уже вычли средство на строительство жилья (из зарплаты), после чего в любой момент по прихоти государства могли отобрать еще раз. При этом вы постоянно находились в унизительном положении человека, что-то получившего якобы «бесплатно» и оставшимся за это пожизненным должником.

В общем, «бесплатные квартиры» в Союзе — это один большой миф. Жилье фактически не принадлежало простым людям, не могло быть сдано в аренду, передано по наследству или обращено в деньги. Ситуация стала меняться с появлением жилищных кооперативов в 1980-е годы, но это уже начало совсем другой, несоветской истории.

2. Миф о «бесплатном» образовании и медицине.,

Ни медицина, ни образование де факто не было бесплатным — как я уже писал в пункте выше, государство само ничего не производит, а только перераспределяет. Деньги на строительство школ и поликлиник, на зарплаты учителям и врачам изыскивались из бюджета страны, который наполняли люди «производственных» профессий. Без этих налоговых вычитаний сами зарплаты были бы несколько выше, а люди напрямую оплачивали бы те или иные услуги.

В принципе, гарантированный «бесплатный» минимум в системе образования и здравоохранения не плох, но для гармоничного развития общества всегда должна быть какая-то альтернатива, которой не было в СССР. Из-за этой «государственной монополии» на медицину и образование возникал перекос, который порождал ужасный сервис по принципу «куда ты денешься, все равно к нам придешь!» Все эти хамские продавцы, невнимательные врачи, вообще плохой сервис — прямое следствие такой системы.

3. Миф о «качественных и особенных» продуктах питания.

Честно говоря, это самый загадочный для меня миф. «Стандартный» набор питания советского человека есть сейчас в любом супермаркете — черный хлеб, каши, молоко, сметана, картошка, колбаса, сосиски чай и печенье. Иногда к всему вышеописанному можно докупать плохую жилистую говядину, куриные ножки, жидкую сметану, плавленный сырок, селедку, мороженое и бутылку «Жигулевского» — и будет полный набор. Как это можно ставить выше современного разнообразия (десятки сортов только одних колбас, куча свежих овощей и фруктов) — для меня большая загадка.

Отдельным мифом по интернету гуляют байки про «советские ГОСТы». Якобы все произведенное «по ГОСТу» было настолько качественным, что хоть на королевский стол подавай. Маразм дошел до того, что в современный маркетинг пришли бренды колбасы и пива «как в СССР по ГОСТу» (так и пишут на упаковках). На самом деле ГОСТ просто описывал процентные соотношения составляющих продуктов, а также описывал, чем их можно заменить. Вот вам ГОСТ 23670-79 (от 1979 года), регламентирующий состав колбасы и сосисок: «Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной». Как видите, ничего волшебно качественного в нем не описано.

Так что все эти ГОСТы, как и продукты какого-то особого качества родом из СССР — это один большой миф. Все эти продукты и сейчас вполне доступны в любом магазине — без очередей и дефицита.

4. Миф про «отсутствие преступности».

В сводках советского МВД постоянно подчеркивался тот факт, что в СССР не существует мафии и нет «дерзких гангстерских ограблений» по образцу «загнивающего Запада». На самом деле именно в СССР родилось то, что называют «организованной преступностью» и «институтом воров в законе». Что интересно, «воровской институт» сложился во многом благодаря действиям самой правоохранительной системы — в переполненных советских тюрьмах и лагерях творился беспредел при полном безразличии и попустительстве администрации, и институт «воров в законе» стал чем-то вроде органа уголовного самоуправления, этаким аналогом «профсоюза». Вместе с этим, это сильно укпепило и систему оргпреступности, «тюрьма как институт» вошла в жизнь многих поколений.

Что касается грабежей и прочего, то они в СССР разумеется были, за разбой в тюрьмах и лагерях сидело немало народу. Были в СССР и маньяки — стоит вспомнить небезызвестного Чикатило, совершавшего свои ужасные преступления с 1978 по 1990 годы, или маньяка по прозвищу «Мосгаз», который орудовал в Москве в 1960-е годы. И это самые известные случаи, попавшие в прессу, я думаю что многие из подобных историй попросту остались за кадром под грифом «секретно».

В общем, преступность в СССР была, и глупо отрицать обратное.

5. Миф о «великих карьерных возможностях».

Миф о каких-то там сверхвысоких карьерных возможностях начал тиражироваться фактически с первых лет советской власти, всем со школьной скамьи рассказывали про «бедственное положение рабочих и крестьян в царской России», предпочитая почему-то не сравнивать положение нынешних советских рабочих с их западными коллегами (понятно почему).

На самом деле карьерные возможности были в СССР весьма сильно ограничены, особенно если вы не состояли в партии. Какой-нибудь начальник цеха с зарплатой в 250-350 рублей — вот предел возможностей обычного советского человека. Были, конечно, еще всякие известные реализовавшиеся балерины, космонавты и авиаконструкторы, но по отношению к основной массе населения эти граждане составляли 1-2%. При этом в западных странах каждый (буквально каждый) человек при должном старании мог стать миллионером — да, получалось это лишь у немногих, но такая возможность действительно была и есть.

Так что подводя итог этому пункту — карьерные возможности «обычного» советского человека были сильно ограничены.

6. Миф про «высокий уровень жизни».

Многие поклонники СССР постоянно рассказывают о том, как богато и зажиточно жили советские граждане — показывая при этом, как правило, постановочные фотоснимки из «Правды» и отретушированные картинки из «Книги о вкусной и здоровой пище». Реальное положение вещей было далеким от этого, давайте считать. Средняя зарплата в СССР составляла 120-150 рублей, кто-то получал 70, кто-то 300, но «в среднем по больнице» было именно так.

А теперь давайте посмотрим на некоторые цены. Хороший телевизор стоил от 400 до 700 рублей, более-менее приличные мужские туфли — 50-70 рублей, кроссовки «адидас» — столько же. Мебельный гарнитур «Кристина» (полный набор мебели в комнату) в 1980 году стоил 2220 рублей, холодильник — 300, мужская дубленка — 240. Легковые автомобили стоили от 3 до 7 тысяч рублей, мотоцикл «Ява» — 1260 рублей. Хороший обед в столовой обходился в 2 рубля, кварплата за двухкомнатную квартиру — 15-20 рублей, один поход в магазин обходился рублей в 10-15.

По современным меркам «средняя зарплата» советского человека составляла где-то долларов 250-300 в месяц. Ничем другим, кроме как «бедностью», это назвать нельзя — да, сейчас люди с такой зарплатой не умирают с голоду и могут оплатить коммунальные платежи, но денег больше ни на что не остается. Да, в СССР было несколько меньше «статей расходов», но все равно это была бедность — на покупку мебели и бытовой техники люди копили месяцами, на покупку мебели — годами, а покупка личного автомобиля для большинства оставалось недостижимой мечтой.