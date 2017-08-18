Лукашенко - спамер 22 Ирина Халип

18.08.2017, 8:03

15,203

Ирина Халип

Зачем обсуждать лабуду, которую он несет?

Ну что, вы еще обсуждаете 750 долларов каждому в следующем году? Уже почти неделю экономисты комментируют, политологи прогнозируют, эксперты общего профиля анализируют. Собственно, именно этого Лукашенко всякий раз и добивается.

Все эти долларовые цифры – 500, 1000, 750 – всякий раз берутся с потолка. Но произносятся так уверенно, что их начинают обсуждать. Не кризис, не долги, не мизерные зарплаты, не безработицу – всего лишь произвольно взятые цифры. Иногда вспоминают: а вот, помните, уже было «попиццот» в 2010 году, а потом сразу рубль обесценился втрое, и средняя зарплата превратилась в 150 долларов. А потом, помните, обещал тысячу – к 2015 году, и аккурат перед Новым годом бледный, но, казалось многим, выздоравливающий рубль в мгновение ока подешевел на 30 процентов. И еще дважды назывались точные даты, когда наконец средняя зарплата дойдет до 500 долларов. А теперь, оказывается, в следующем году, не доходя до 500, сразу – 750? Как когда-то Монголия, как учили в советских школах, - «минуя капитализм, перешла от феодализма к социализму». Так и у нас, похоже, планируется: из феодализма – скачок в светлое коммунистическое будущее.

750 долларов. Ну да, это не когда-то обещанная тысяча, но ведь лучше, чем 500, правда? Именно этого и добивается Лукашенко. Это называется – вброс. Цифры, которые все будут обсуждать, причем немаленькие цифры. Легким движением языка он погружает людей в мир больших чисел и расслабленно засыпает у телевизора. Пусть теперь граждане побалуются мечтами.

И часто это срабатывает. Вот представьте, приходит среднестатистический муж домой. Жена спрашивает:

- Сколько ты, Петя, получки принес?

- 300 рублёв – тютелька в тютельку, как в аптеке.

- Дурак ты! Вон, люди кругом уже, говорят, по полторы тысячи получают!

- Где?

- Да по телевизору сказали и в интернете пишут.

И весь вечер семья будет обсуждать мифические полторы тысячи рублей. Мечтать, как заживет, что купит, куда поедет. А если две зарплаты сложить – это же три тысячи рублей получится. Есть о чем мечтать. И на какое-то время все остальное – долги, кредит, невозможность заплатить за учебу детей - уйдет на край сознания: мечтать-то всегда приятно.

Так Лукашенко погружает всех в мир больших чисел, не имеющих никакой связи с реальностью. Пусть уж лучше обсуждают абстрактные цифры и мифические будущие покупки, чем сегодняшнее положение вещей и самого Лукашенко. Он ведь знает, что о нем говорят граждане: вовсе не то, что вещают экономисты и политологи, а то, что можно услышать в очередях, автобусах, социальных сетях. И вот эти речи – иногда нецензурные, иногда ироничные, чаще просто пренебрежительные (с такими интонациями обычно сплевывают на асфальт) – приводят Лукашенко в бешенство и страх. Презрение всей страны - что может быть страшнее? Пока хватает штыков, а ну как однажды не хватит?..

Нет уж, лучше подбрасывать в костер цифры. Желательно с нулями. Чем круглее цифра – тем лучше. Пока горит, есть о чем поговорить беззлобно, помечтать о светлом будущем: а вдруг? Потом можно придумать следующую цифру – например, пять тысяч долларов в качестве средней зарплаты к 2020 году. И снова одни будут мечтать, другие – анализировать, третьи – рисовать инфографику. Он этого и ждет – вдруг в ожидании зарплаты осенью на улицу не выйдут? Подтянут пояса, спрячут кошельки в укромное место и будут ждать. Ждали 500, потом 1000, потом снова 500, теперь 750. Что бы еще эдакое забубенить?

Это называется спам. Лукашенко просто подбрасывает людям темы для обсуждений, отвлекая от их собственных нерешаемых проблем: то невероятный размер будущей зарплаты, то «раздеваться и работать», то Колю с его недосыпанием. Вспомните: в мае вся страна обсуждала Колю Лукашенко, которому в восемь утра не хочется в школу идти, а вовсе не то, что Колин папа сотворил с миллионами белорусов. И так все время — то «Беларусь — космическая держава», то «у нас еще ядерное оружие сохранилось», то «Чиж не Чиж, а Чижман». И мы всю эту лабуду обсуждаем, хотя нужно просто отключить спам и сделать то, что давно следовало бы. И пусть потом рассказывает — хоть про Колю, хоть про Чижа, хоть про зарплату. Все будет внесено в протокол и учтено при вынесении приговора.

Ирина Халип, специально для Charter97.org