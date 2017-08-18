Минчанка против психолога Козлова: Сначала говорил о тунеядцах, а потом «понеслось» 25 18.08.2017, 8:10

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МИХАИЛ КОЗЛОВ

Белоруска рассказала, почему заявила в милицию на российского психолога.

27-летняя Анна решила сходить на тренинг, чтобы изменить свою жизнь и вырасти профессионально. Девушка заплатила 250 долларов, но уже на второй день ее муж, прочитав про методы работы российского психолога Михаила Козлова, примчался на занятия и забрал жену. Анна — та самая минчанка, по заявлению которой милиция задержала скандального психолога, сообщает tut.by.

— Сразу хочу сказать: у меня нет никаких проблем в личной жизни. Я замужем, есть ребенок, «Дом-2» не смотрю (Козлов выступает в роли эксперта в этой программе). За плечами высшее образование, три специальности и в силу своего возраста ищу саморазвитие, — начинает свой рассказ Анна.

Девушка занимается SMM-продвижением, недавно в фейсбуке она увидела рекламу тренинга Михаила Козлова: «Это точка невозврата. С этого дня твоя жизнь начнет меняться».

— Признаюсь, клюнула на эти слова. Ведь год назад моя жизнь кардинально изменилась, после других курсов сменила профессию. До этого работала в госучреждении, а стала SMM-специалистом. Но с марта стала чувствовать профессиональный застой, искала курсы, захотелось развития, — рассказывает Анна.

11 июля девушка пришла на бесплатный трехчасовой тренинг, который проходил в Доме Москвы. Послушать психолога Михаила Козлова пришло около 200 человек.

— Были семейные пары, женщины в возрасте. Стала обращать внимание: есть ли здесь мужчины? Но мужчин было так много! Я успокоилась, со стороны это казался обычный тренинг, где не было несчастных и разведенных женщин, — продолжает рассказывать Анна.

Первый час своего выступления, говорит минчанка, Михаил Козлов посвятил себе. Рассказал о лихих 90-х, как добился успеха и славы, представлялся кандидатом в президенты РФ и человеком, который принял участие во многих телевизионных программах. Потом перешел к рассказу про непростую жизнь белорусов, вспомнил налог про тунеядство, невысокие зарплаты, ведь его жена родом из Беларуси и многие родственники живут здесь, поэтому он в курсе всех событий. И подвел к тому, что все можно изменить, главное — делать то, что скажет Михаил Козлов. Все слушали внимательно, за три часа никто из зала не ушел.

— Он говорил прямо, слов не выбирал, был и мат: «Не могу смотреть, как ты п… свою жизнь». В конце тренинга Козлов стал козырять связями в Москве, обещал поделиться, якобы человек он не жадный. После тренинга решила: мне помогут найти слабые стороны, которые мешают развиваться. Остальным девушкам он говорил одно и то же: они не созданы для работы, они должны спать с олигархами и получать за это подарки. Если женщина спит с мужчиной, и даже с мужем, просто так, то она неудачница, которая ничего не смогла добиться и не знает своей миссии, — говорит Анна. — Самый яркий момент — на сцену вывели скромную девочку, тут же Козлов выбрал для нее 40-летнего мужчину, поставил перед ней и предложил признаться ему в любви, а потом громко назвать матом мужской и женский половой орган и глаголом сказать то, что этот мужчина должен сделать с ней. Девочка стала краснеть, женщины из зала кричать: «Не делай этого, будь собой, это тебя разрушит». Другие кричали: «Говори уже быстрее, не трать наше время, хотим до конца послушать лекцию». В итоге она что-то пробормотала и все закончилось.

После трехчасовой лекции Козлов вывел троих клиентов, которые благодаря ему якобы изменили жизнь. Среди них 18-летняя девушка, которая до встречи с Козловым якобы нигде не работала, после — стала зарабатывать по 2,5 тысячи долларов. Сейчас она принимает подарки от мужчин, ездит с ними в путешествия, получает за это деньги. Некоторые присутствующие покачали головой и посоветовали поступить в институт. А для другой клиентки Козлова, взрослой женщины, тренинг закончился тем, что она взяла и показала всем грудь.

Анна пошла на второй уровень, заплатила 250 долларов и три дня с 10 вечера до 12 ночи должна была ходить на занятия. Тренинг начался утром 12 августа на улице Воронянского. К российскому психологу пришло 46 человек, чтобы люди не отвлекались, окна заклеили черными мусорными мешками, телефоны забрали, рот всем заклеили скотчем.

— Никто не говорил, что так будет! Если нарушаешь какое-то правило, сразу платишь штраф 20 рублей. Занятия начались с того, что каждый о себе рассказал грязный секретик, у меня в жизни ничего такого не было, поэтому пришлось выдумать историю про наркотики. Козлов сразу предупредил: будет неубедительно, покажете всем половой орган. Мне пришлось расплакаться, чтобы мне поверили, — вспоминает минчанка Анна. - По сути выбора у меня не было, если бы ушла, сразу потеряла бы 250 долларов. Кроме того, если уходит один человек, то следом за ним выгоняют его партнера по команде.

Ближе к ночи всех отпустили домой, но выдали задание: обнять 20 незнакомых людей на улице, написать письмо человеку, у которого нужно попросить прощения, и сходить к соседу, дать ему что-нибудь нематериальное. После тренинга Анна поехала обнимать прохожих в центре города.

— После первого дня тренинга ушло 3 человека, а уже на второй день некоторые получили такие задания… Можно сказать, занимались сексом в одежде, даже не хочу рассказывать подробности. Пока я слушала Козлова, муж прочитал в интернете отзывы про занятия этого психолога, стал опасаться за мое психическое здоровье. Он тут же позвонил на горячую линию правоохранительных органов, опасался, что меня просто так не отпустят и, возможно, будет потасовка, и тут же рванул за мной. На следующий день мы связались с менеджером, попытались вернуть деньги назад, но Козлов стал смеяться и говорить, что еще заведут уголовное дело в отношении нас, потому что у него большие связи. А ведь он изначально говорил: если что-то не понравится, можно уйти и забрать деньги. Я все-таки обратилась в милицию. Решила, раз этот психолог сейчас у нас в стране проводит тренинг, а в помещении находятся все записи, деньги, нужно срочно его задержать. А если уедет в Россию, то претензии к нему будет невозможно предъявить. К тому же переживала за людей, которые там остались, — говорит Анна.

В итоге около 40 человек, присутствовавших на тренинге, доставили в Октябрьское РУВД Минска, взяли объяснение. Самого психолога Михаила Козлова задержали, а на следующий день отпустили.

— После всего увиденного могу сказать: это не тренинг по саморазвитию, а антитренинг, который разрушает личность и ценности брака. Считаю, таким людям с такими лекциями в нашей стране не место. И они должны перед законом ответить за свои поступки. Сейчас разыскиваю людей, которые пострадали от действий Михаила Козлова, чтобы вместе обратиться в правоохранительные органы, — отмечает Анна.

Анна написала заявление в милицию, попросила привлечь скандального психолога к ответственности. В данный момент Октябрьское РУВД Минска проводит проверку по данному факту.