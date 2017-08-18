Белорусы девять дней путешествовали по Норвегии всего за 445 евро 2 18.08.2017, 8:46

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Команда из восьми человек проехала на авто 1800 километров.

В июне 2017 года компания из восьми белорусов на девять дней отправилась в Норвегию. Юрий Герасимов подсчитал: 1800 километров через Осло, Троллтунг, Берген, Олесунн и Троллстиген обошлись в 445 евро с человека. О необычном путешествии он рассказал tut.by.

Подготовка к поездке

— Планировать поездку в Норвегию (уже вторую для нас с женой) начали примерно за полгода. Остановились на нашем стандартном варианте проживания — палатки: и к природе ближе, и гораздо дешевле выходит. Изначально подумывали стартануть из Минска на двух машинах, однако найти второй автомобиль с водителем среди друзей и знакомых оказалось проблематично. В итоге остановились на перелете лоукостом и аренде двух машин в самой Норвегии. Компания единомышленников несколько раз корректировалась, в конечном счете собралось восемь человек: пять парней и три девушки. Идеально на две машины.

Оказалось, что дешевле всего вылетать из Вильнюса в Осло и тем же маршрутом возвращаться: 88 евро на человека, учитывая докупленный багаж (три по 15 кг и два по 20 кг). В багаж мы сдали пять туристических рюкзаков парней, а девушки взяли в салон сумки поменьше. До Вильнюса доехали на «Эколайнс» за 17 евро туда-обратно. В Норвегии цены кусаются абсолютно на все, потому 90% еды везли с собой. Зная наш пограничный контроль, решили не рисковать и взяли из Минска только рис, гречку, овсянку и макароны. Консервы мясные и рыбные, а еще колбасу и сыр купили в Вильнюсе. Также захватили несколько бутылок спиртного «для согрева».

Мой совет по аренде машин: бронируйте заранее и по возможности ищите местные арендные сервисы. Мы же с арендой очень затянули, не имея в этом опыта. Цена rentalcars на универсал за три месяца до дня вылета — около 610 евро на 9 дней.

Надо было брать, вот что я скажу! За месяц до поездки стоимость выросла на 200 евро, а потом еще почти на 100. Мои глаза увеличились раза в два, что и позволило в сумасшедшем ритме найти локальную компанию по аренде авто. Нас спасла Rent-A-Wreck: со страховкой стоимость каждого из двух универсалов вышла 540 евро.

Прилетели в Осло, спустились на подземный паркинг аэропорта — а тут небольшая неувязочка. У нашей арендной компании не было офиса, только различные интернациональные avis, budget, sixt и так далее. Мы были в смятении: в стоимость аренды входил сбор аэропорта за авто. Сделав звонок в rent-a-wreck, выяснили, что машины подвезут прямо ко входу в терминал: Kia C’eed (2008) и Ford Focus (2012).

Автомобили я оплачивал со своей карты visa classic. В общей сложности заблокировали 12 000 NOK (около 1283 евро) — больше, чем плата за авто. Но тут такая система: после возврата машин компания вычитает из заблокированной суммы расходы на авто вместе с платой за дороги, а остаток возвращает владельцу. В каждую из машин был встроен прибор автоматической оплаты платных дорог и туннелей Autopass. Система классная, едешь и не думаешь, когда и где доставать кошелек.

Путешествие по Норвегии

Первый день посвятили Осло, остановившись в ekeberg camping на окраине. За две машины, три палатки и восемь человек нам насчитали около 110 евро за сутки. До вечера мы гуляли по столице, купили четыре баллона газа для горелок и новые кроссовки.

На следующий день планировался марш-бросок до подножия Языка Тролля. Выехали довольно поздно, к обеду, потому прибыли в конечный пункт только к 22.00. Если честно, то я намеревался поставить палатки недалеко от начала тропы к Языку. Оказалось, что это запрещено. Увидев стоимость паркинга: около 70 евро за 12 часов на машину, повернули обратно для поиска кемпинга в ближайшем городке Одда. На следующий день по совету русскоязычных туристов из кемпинга поставили машины в самом конце паркинга, фактически за ним (кстати, не мы одни так поступили). Это позволило сэкономить полторы сотни евро, хотя мы рисковали попасть на местный штраф.

Этот был самый изнуряющий день всего путешествия: 11 километров в гору и столько же обратно только на экране компьютера кажутся ерундой. Не скажу, что мы совсем устали, но промокли и подмерзли. Как-то не ожидал я так много снега на протяжении пути, а следовало бы. Тщательнее готовьтесь для такого восхождения! Нам понадобилось около 11 часов на подъем в неспешном ритме, приятный отдых на вершине и спуск.

Следующий день мы потратили на путь в сторону Бергена. Первое время неподготовленный белорусский взгляд восхищается каждому камню, водопаду и холму. Через пару дней за рулем по живописным норвежским дорогам ты привыкаешь к пейзажам и останавливаешься для фото в только в том случае, если водопад больше предыдущего.

Планируя маршрут, мы хотели посетить как можно больше мест. Поэтому на Берген потратили всего лишь полдня. Но самое главное, что мы успели: поднялись на фуникулере и сделали несколько фото. Билет на взрослого — 90 NOK (около 9,5 евро). Также посоветую купить что-нибудь съестное на рыбном рынке в центре города. Да, довольно дорого (около 120 NOK за длинный сэндвич из свежайших морепродуктов), но того стоит.

Следующая остановка — Олесунн. До Олесунна придется пересечь несколько фьордов на автомобильных паромах. За авто с четырьмя пассажирами с вас возьмут примерно 210 NOK. Пластиковые карты принимаются на ура. Добраться до города без приключений нам помешали наши заранее подготовленные навигаторы на телефонах. Погода им, что ли, не понравилась? В общем, пару раз свернули не на тех развязках. Этому способствовали и километровые туннели, мешающие приему GPS-сигнала.

Сам Олесунн не впечатлил так, как Берген, хотя все мы ожидали от него гораздо большего. Возможно, мы просто привыкли к Норвегии? В общем, рассказать что-то внятное про Олесунн на данный момент не могу. Может быть, в следующий раз мы посвятим городу несколько дней, а не часов, и это исправит ситуацию.

После мы покатились на запад через многочисленные туннели в скалах и под водой, к острову. Эта точка на маршруте появилась из-за красивого деревянного маяка. Заодно посмотрели на Норвежское море и попытались увидеть Исландию. Конечно, безуспешно.

Следующей и последней значимой точкой маршрута была Тропа Троллей, Троллстиген. Доехали мы до нее в тот же день к вечеру (хотя если не смотреть на часы, то можно и не понять, что уже вечер, а то и ночь). В полночь поднялись на смотровую площадку, с которой открывается изумительный вид.

Последняя треть нашего кольцевого маршрута выдалась мало запоминающейся. Фьордов на пути уже не было, только холмы и редкие горы. Стоит отметить разве что осмотр интересного и спокойного городка Лиллехаммер. Последний день мы провели в том же самом кемпинге в Осло, познакомились с этим колоритным городом поближе.

Советы новичкам

Напоследок еще несколько важных моментов, о которых следует помнить тем, кто путешествует по Норвегии впервые.

Избегайте самообслуживания на заправках. За каждую заправку на карте блокируется фиксированная сумма, около 800 NOK. Остаток вернется к вам через некоторое время, в нашем случае — аж через неделю. Не перепутайте бензин и дизельное топливо: рядом может находиться колонка с надписью на английском «не для транспортных средств».

Тщательно готовьтесь к подъему в горы, берите с собой хорошие дождевики. И помните, что туристы, особенно русскоязычные, всегда дадут вам советы или расскажут норвежские лайфхаки.

Если подсчитать затраты на человека, получится следующая картина: автобусный переезд в Вильнюс и обратно — 17 евро. Авиаперелет в Осло и обратно — 88 евро. Аренда двух автомобилей, включая итоговый счет за платные дороги, — 160 евро. Общие расходы: питание, проживание в кемпингах, топливо и так далее — 180 евро. Итого — 445 евро на 9 дней, не считая подъема на фуникулере, трат на сувениры и туристическую экипировку.