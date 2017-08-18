Кристиан Шинкевич: 8 сентября на Площади покажем, что готовы защитить страну 4 18.08.2017, 9:44

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Кристиан Шинкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Лучше вовремя выйти на мирную акцию протеста, чем потом идти на настоящую войну.

Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org заявил один из активных участников весенних акций протеста, студенческий активист Кристиан Шинкевич, который рассказал, почему нужно идти на Октябрьскую площадь в годовщину победы в Оршанской битве:

- Для меня день 8 сентября – это день памяти о наших предках и пращурах, которые защищали нашу страну. Которые отдавали за нее свою жизнь, и точно не для того, чтобы на нашей земле действовала такая власть, как сейчас.

На акции мы должны показать, что нам не нужны иностранные войска в Беларуси, что мы не дадим им захватить нашу страну, как это Путин пытался и пытается сделать с Украиной.

Мне как жителю Беларуси никакие чужие войска на моей родине не нужны, и об этом я могу высказаться 8 сентября. Более того, в результате возможной оккупации нашей страны, мы можем окончательно потерять нашу историю, язык, культуру, историю, которую наши предки строили веками.

Лучше выходить на Площадь и высказываться сейчас, чтобы сохранить мир на нашей земле, чем промолчать, и потом идти на войну.

Напомним, Акция предупреждения пройдет в Минске на Октябрьской площади 8 сентября. Начало - в 19 часов.