Белорусский гид о теракте в Барселоне: Толпа шла лавиной, фактически меня снесла 1 18.08.2017, 13:41

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Фото: JOSEP LAGO / AFP

Когда фургон въехал в толпу, белоруска Ирина вместе с туристами находилась в 400 метрах от места теракта.

Сразу же все кафе и магазины закрылись, полиция искала террористов, а потом всех туристов стали вытеснять из центра.

— В момент этого ужаса я как раз была на работе, у туристов было свободное время, они разбрелись по площади Каталонии и просто гуляли. И вдруг я увидела, как с Рамблы бежит толпа, люди были в панике, перепуганные, они что-то кричали, кругом хаос. Можно сказать, толпа шла лавиной, фактически меня снесла, — рассказывает tut.by гид Ирина, которая сейчас живет в Испании.

— Вдруг появилось много машин полиции, скорой, резко стали закрываться все кафе, магазины, не было возможности даже скрыться. Был приказ все блокировать, в закрытых помещениях искали террористов. К счастью, мне удалось забежать в самый главный торговый центр, который находится на площади Каталонии. Нашла там часть своих туристов, многие оказались заблокированы в закрытых кафе, — продолжает рассказывать Ирина.

По словам белорусского гида, позже был отдан другой приказ: вывести всех туристов из заведений, оттеснить от центра и освободить Рамблу и площадь Каталонии.

— Туристы ловили на улице первого попавшегося гида, просили помощи, звонили в офис компании, телефоны разрывались. Гиды созванивались между собой, говорили: «Тут ваши», всех потерянных вели к большому магазину «Зара», — вспоминает Ирина.

Она считает настоящим чудом, что смогла собрать всю группу из 50 человек за 2,5 часа. Туристы сели в автобус, но уехать из города оказалось проблематично.

— Мы 7 часов не могли добраться до побережья, а это всего в 100 километрах от Барселоны. Везде стояли кордоны полиции, все выезды из города были перекрыты, все машины проверялись. В наш автобус зашли вооруженные полицейские, попросили всех поднять руки вверх, проверили, кто мы, и отпустили, — рассказывает белоруска Ирина.

Сегодня, 18 августа, туристические агентства приняли решение не проводить экскурсии в Барселоне. Правда, это не касается остальной Испании.

Напомним, вечером 17 августа на Рамбле водитель фургона въехал в толпу прохожих. В результате теракта погибли 13 человек, более 100 пострадали. Ирина вместе с группой туристов из Беларуси, Украины, России находилась в 400 метрах от места трагедии.