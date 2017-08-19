«Забыть невозможно»: рассказ медика, спасавшего жертв теракта в Барселоне 19.08.2017, 9:15

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Микроавтобус, который был задействован в нападении на туристов в Барселоне

Фото: Reuters

Врачи делали все, что в их силах, чтобы спасти людей.

Медику Альберту Торту, работающему в реанимационном отделении больницы в Барселоне, хорошо известно, что значит находиться на границе жизни и смерти.

Однако то, что он увидел в четверг на бульваре Рамбла в центре Барселоны, даже для медицинского работника стало ужасающей картиной.

На участке бульвара протяженностью около 300 метров лежали десятки раненых и мертвых людей, и это повергло опытного медика в шок.

«Несмотря на весь мой опыт и знания, порой мне было сложно оставаться сильным и сохранять хладнокровие», — сказал Торт.

Альберт Торт, который случайно оказался на месте трагедии, поспешил оказать помощь пострадавшим в результате наезда фургона.

«Когда я прибыл, территорию уже оцепили. Я сказал полицейским, что я медик, и мне разрешили пройти», — рассказал он Би-би-си.

Торт прошел около 50 метров вдоль улицы, пока не заметил лежащего на земле мужчину, который «выглядел так, как будто получил сильнейший шок», вспоминает медик.

Пострадавшего нужно было реанимировать с помощью дефибриллятора, что удалось сделать благодаря помощи пожарников, находящихся на месте происшествия.

Однако, несмотря на все попытки, которые Торт проделал вместе со своим коллегой-медиком, спасти 41-летнего гражданина Италии не удалось.

Разбросанные тела

Альберт Торт, который возглавляет Медицинский колледж Барселоны, двигался вдоль бульвара Рамбла в поисках других пострадавших.

«Я натыкался на накрытые тела людей, которых не успели спасти прибывшие на место медики», — сказал Торт.

Несмотря на все усилия медиков, многие получили очень серьезные травмы, тела были разбросаны по всему бульвару.

Большинство погибших и раненых находилось в том месте, где фургон остановился.

«Мы сделали все, что было в наших силах, — сказал Торт. — Случившееся сильно шокировало, забыть это невозможно, это было просто ужасно».

Нападение произошло в 16/50 по местному времени (17/50 по Москве), когда на бульваре находилось множество туристов и работников местных заведений.

Рамбла является не только популярным местом для туристов, которое посещают миллионы людей в год, но и улицей, через которую ежедневно проходят десятки местных жителей.