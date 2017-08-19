Медики рекомендуют: что надо есть и пить в жару 3 19.08.2017, 9:31

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В жаркие дни стоит откорректировать рацион питания.

Лучше не употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, пить больше воды и есть овощи и фрукты. В частности, справиться с летней жарой поможет сок сельдерея.

Такие советы об изменениях в питании во время высоких температур воздуха обнародовал Киевский центр экстренной помощи и медицины катастроф, пишет Укринформ.

"Отрегулировать температуру тела и легче справиться с летней жарой помогает сок сельдерея. Поэтому полезно пить до пятидесяти граммов этого сока перед выходом на работу и еще столько же перед обедом или ужином. Если вкус сельдерея вам не нравится, попробуйте смешать его с кислым молоком . Для этого сельдерей очистите, натрите на мелкой терке и сразу же, пока не потемнел, смешайте его с кефиром или простоквашей. Можно добавить немного толченых грецких орехов, порезать пару веточек петрушки и совсем немного толченого чеснока. Все эти продукты улучшают состав крови в жару", - сообщается на сайте.

Всего в жару из-за усиленного потоотделения в организме, который теряет влагу, нарушается водный баланс. Поэтому пить надо не меньше 3-3,5 л в день.

При этом врачи не рекомендуют употреблять сладкие газированные напитки, пиво, вино, которые сужают сосуды и усложняют работу сердца. Стоит отказаться и от крепкого алкоголя, так как он увеличивает теплоотдачу организма и провоцирует перегрев.

Зато преимущество нужно отдать морсам, натуральным сокам, минеральной воде со щелочным составом, но не лечебной (слишком насыщенный состав может нарушить электролитный обмен и увеличить нагрузку на сердце).

Можно пить обычную подсоленную или подкисленную воду: в пол-литра воды добавить соли на кончике ножа, чайную ложку лимонного сока или столовую ложку сухого белого вина (если вы не за рулем машины).

Обычную воду можно заменить водосодержащими огурцами, помидорами, арбузом.

Пережить жару также поможет и зеленый чай, чай с мятой, мелиссой, цветами боярышника. Впрочем врачи не советуют заваривать чай в пакетиках и с примесями.

"Черный и зеленый чай в пакетиках, в основном являются суррогатом. В принципе, это пыль от чая, собранная с грязных индийских, цейлонских или китайских вереток и пола после обработки листового чая, еще и обработанный химикатами для длительного хранения, поэтому от такого "чая" лучше отказаться вообще и навсегда. Будьте осторожны также при покупке чая с различными примесями. В большинстве случаев, все эти "фруктовые" и другие подобные привкусы - сплошная химия ", - говорится в рекомендациях.

По советам специалистов нужно скорректировать рацион, например исключить такие продукты, как мед или сало. Перед сном нужно отказаться от мяса, потому что переваривание тяжелой пищи повышает температуру тела и потоотделение.

Хорошо подходят для потребления в жару брынза, сыры, мамалыга, овощные салаты, холодный, или не очень горячий (но можно и горячий, но не насыщенный мясом или салом) борщ, свекольный суп, окрошка. Охлаждают организм и помогают адаптироваться к жаре фрукты с легким вяжущим вкусом (например, бананы) и все овощи-фрукты зеленого и белого цветов.

Также соответствующие рекомендации должны быть размещены на веб-страницах региональных центров экстренной помощи и медицины катастроф.

В общем медики советуют сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно следить за детьми. Одеваться в светлую свободную одежду из натуральных тканей и иметь с собой бутылочку негазированной простой воды. Людям с хроническими заболеваниями нужно иметь при себе лекарства, которые им прописал врач. Также стоит посоветоваться с врачом относительно рекомендуемых доз назначенных препаратов. При приеме водных процедур следует помнить, что резкий перепад температур может спровоцировать спазм сосудов сердца или судороги. Лучше отдать предпочтение теплому душу. Также нужно обеспечить влажную уборку в помещении, кондиционирование и увлажнение воздуха.