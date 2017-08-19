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Пойдут ли белорусские папы в отпуск после рождения ребенка?

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  • 19.08.2017, 10:22
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Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести в Беларуси отцовский отпуск.

Захотят ли отцы воспользоваться этим отпуском, если он не будет оплачиваться?

Минтруда предлагает закрепить в Трудовом кодексе норму, согласно которой при желании работника наниматель будет обязан предоставить отцовский отпуск сроком до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка. Отпуск является «социальным» и не будет оплачиваться.

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает этот шаг позитивным. Собеседница «Завтра твоей страны» обращает внимание на то, что мужчины после рождения ребенка и ранее могли брать отпуск – за свой счет.

– Разница в том, что после введения нормы в Трудовом кодексе наниматель не сможет отказать работнику.

По мнению Катерины Борнуковой, найдутся желающие, которые воспользуются этой возможностью, но вряд ли такие отпуска станут массовым явлением.

– Когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, мужчина обычно остается единственным кормильцем в семье. И тут получается, чтобы остаться дома с семьей, ему нужно отказаться от зарплаты.

Предлагая инициативу ввести отпуск для отцов, власти учитывали, что в бюджете денег на их оплату нет, объясняет эксперт.

– Но здесь надо учитывать долгосрочную перспективу, – уверена Катерина Борнукова. – Если хотя бы на 50 % сохранять зарплату в отцовском отпуске, мужчины будут более активно его брать.

Эксперт полагает, что нам может быть полезен опыт скандинавских стран, которые успешно привлекают отцов к воспитанию детей. В этих государствах подобные отпуска оплачиваются. Более того, часть декретного отпуска обязательна именно для мужчин, и во время этого отпуска выплачивается пособие, привязанное к зарплате. Это позволяет семье не терять финансы из-за того, что оба родителя могут одновременно быть с ребенком в отпуске, заключает Борнукова.

«Отцовский отпуск может позитивно повлиять на семейные связи»

Политолог Алесь Логвинец также оценивает инициативу Минтруда как важный и позитивный шаг, который учитывает интересы отцов.

По его мнению, такой отпуск нужен папам в первые недели и месяцы после рождения ребенка.

– Проблема в том, что зарплаты белорусов не позволяют им брать такой отпуск, не думая о том, что будет завтра в холодильнике, – отмечает Логвинец. – И хотя в Беларуси пособие по уходу за ребенком выплачивается рекордно долгий срок – три года, но размер этой господдержки, по сравнению с другими странами, очень мал. Это пособие не позволяет обеспечить нормальное существование.

Алесь Логвинец считает, что властям стоит подумать о поощрении отцов, в том числе и материальном, чтобы они оказывали больше внимания новорожденным детям.

Политолог предполагает, что неоплачиваемым отцовским отпуском воспользуются немногие белорусы.

– Все зависит от материального положения семьи, – считает Алесь Логвинец. – На мой взгляд, этот отпуск может позитивно повлиять на семейные связи, на то, чтобы мужчина оценил, насколько это важная задача для женщины, которая ухаживает за ребенком.


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