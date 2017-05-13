В Беларуси планируют ввести обязательный отпуск для отцов 3 13.05.2017, 16:02

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Согласно социальным опросам, за введение такого отпуска высказались 61,2% респондентов-мужчин.

Обязательный социальный отпуск для отцов при рождении ребенка намерены ввести в Беларуси. Для проработки этого вопроса создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, «депутаты», профсоюзные работники, пишет tass.ru.

«Согласно социологическим исследованиям, более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска. При этом среди респондентов-мужчин за введение такого отпуска высказались 61,2%, среди женщин - 70,3%», - рассказал замминистра труда и социальной защиты Александр Румак, который возглавляет рабочую группу.

В настоящее время специалисты прорабатывают порядок и условия предоставления такого отпуска, после чего планируется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. По словам Румака, необходимо, в частности, выработать согласованное решение, касающееся источников финансирования этого отпуска, его продолжительности. Пока же данный вопрос решает наниматель.

Белорусы достаточно активно подключились к обсуждению данной темы. По словам вице-премьера Василия Жарко, это свидетельствует о том, что общество заинтересовано в ответственном отцовстве. «Для нас это очень важный сигнал. Он свидетельствует о том, что общество заинтересовано в повышении роли отца в семье, ответственном отцовстве. Да, пока в Беларуси мужчины очень редко пользуются возможностью отпуска по уходу за ребенком, - отметил он. - Очевидно, что и сами они недооценивают мужское участие в воспитании детей. Однако реализация инициативы по введению обязательного декретного отпуска для отцов, по мнению специалистов, способна изменить ситуацию».

Пока же официальная статистика свидетельствует о том, что среднестатистический белорусский отец не стремится уделять внимание собственному ребенку. Белстат опросил 10 тыс. человек в республике, и выяснилось, что развитием, воспитанием и уходом за детьми больше занимаются матери, в среднем в день они на это тратят около 9% всего времени, мужчины же - в три раза меньше.