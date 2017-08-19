Активист из Барановичей встал на защиту белорусского языка 2 19.08.2017, 20:35

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Сергей Говша

Министерство ЖКХ игнорирует белорусский язык.

Правозащитник «Весны» из Барановичей Сергей Говша не заключил договор с жилищно-эксплуатационным управлением по причине отсутствия белорусскоязычных бланков договора.

Правозащитнику в управлении сообщили, что бланки договоров присылаются из министерства только на русском языке.

- Ну так говорю: «Пишите, требуйте у министерства, чтобы они делали на двух языках. Если будет, вы мне позвоните, тогда я приду, подпишу на белорусском языке». Уже прошло больше месяца, но до сих пор меня пока не называют. Но я их все равно заставлю, - рассказал «Радыё Рацыя» Сергей Говша.

По словам Сергея Говши, в свое время он заставил заключить договор на белорусском языке проектный институт «Брестгипрозем» и Ляховичское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру.