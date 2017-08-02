Беларусь передала России оппозиционного активиста Егорова 2.08.2017, 13:17

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Владимир Егоров

Сейчас диссидент находится в ИВС в своем родном городе Торопец в РФ.

Российскому активисту партии «Яблоко» из Тверской области Владимиру Егорову, который просил политического убежища в Украине, а потом был вывезен из страны неизвестными, позже задержан в столице Беларуси , суд Октябрьского района Минска дал 2 суток ареста «за нецензурную брань».

При этом сам Егоров на заседании суда отсутствовал. В срок ареста ему засчитали проведенные в ИВС выходные. 2 августа белорусские силовики передали его в Россию, пишет tut.by.

По словам правозащитницы из Human Constanta Яны Гончаровой, которая держала связь с Егоровым, 29 июля он перестал отвечать на звонки.

Правозащитники приехали в хостел, где нашли только его автомобиль. Администратор хостела сообщила, что Егорова забрали сотрудники КГБ. Накануне, 28 июля, он сам сообщил, что в России его объявили в розыск.

31 июля выяснилось, что его судят в суде Октябрьского района Минска за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), но на заседании объявили перерыв. Когда правозащитники приехали в суд, им не стали говорить, почему и на какое время перенесено рассмотрение дела.

Только 1 августа утром правозащитница Анастасия Лойко смогла выяснить у судьи, который вел этот процесс, что решение по делу Егорова он вынес 31 июля около 17.00 в отсутствие активиста.

Утром в среду адвокат Егорова Светлана Сидоркина сообщила, что активист был передан российским силовикам и сейчас находится в ИВС в своем родном городе Торопец в России.

Напомним, Владимир Егоров – оппозиционный активист, боролся с коррупцией в своем городе. Ему неоднократно угрожали, выбивали окна в его доме. А потом ФСБ завела уголовное дело в отношении Егорова за пост в социальных сетях.

Он попытался получить политическое убежище в Украине, но после неудачной попытки был вынужден уехать в Беларусь.