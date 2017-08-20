Конгресс США становится коллективным Рейганом 2 20.08.2017, 10:57

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Большинство конгрессменов являются сторонниками жесткого курса в отношении путинской России.

Конгресс США сегодня решительно меняет американскую политику по отношению к России, также как это сделал 40-й президент Рональд Рейган в 80-годах прошлого века, нарушая статус-кво, который сохранялся на протяжении десятилетий. Правда, место "Империи зла" СССР заняла новая "Ось зла" - антидемократические Иран, КНДР и Российская Федерация. Такую точку зрения высказал директор Института стратегических исследований НАНУ, советник президента Украины Владимир Горбулин.

"Иран, Россия и Северная Корея — новый коллективный противник свободного мира, деструктивные действия которого нужно сдерживать и тщательно отслеживать. Встраивание же России в один ряд с Ираном и Северной Кореей дает четкое понимание, какой ее видит сегодня американский законодатель: авторитарной страной, где права человека — пустой звук, а милитаризм и реваншизм — одни из основ государственной политики", – пишет Горбулин в совеем материале для ZN.UA.

Усиление внимания США к РФ, очевидно, льстит российскому президенту Владимиру Путину, который все еще не может проститься с надеждами на возрождение биполярного мира. Но включение России в один список с Ираном и Северной Кореей не может не уязвлять его самолюбие.

"Современная Россия с ее ограниченным суверенитетом не дотягивает до стандарта "главного врага" для такого государства, как США. Однако… для России разговор даже с враждебной Америкой является подтверждением великодержавности", – отмечает автор.

Поведение президента США Дональда Трампа, который хоть и не был инициатором усиления санкционного давления на Кремль, но подписал "Акт о противодействии противникам Америки путем санкций", стало свидетельством того, что "система, спроектированная политическими архитекторами американского государства еще в конце XVIII в., оказалась жизнеспособнее, чем хаотичные метания человека на высшей должности".

"С чем же сегодня США входят в мир "новых 80-х"? Без Рональда Рейгана, но с "коллективным Рейганом", без "рейганомики", но с достаточно популистской экономической программой, с бледным подобием (правда, агрессивным) старого врага, с политически разобщенным американским обществом, в мире, где никакой биполярности уже давно нет, но очень многие ждут, что США вновь возьмут на себя глобальное политическое лидерство", – резюмирует эксперт.