В Гродно появятся тротуары из использованных пакетов 6 20.08.2017, 16:21

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Фото: hrodna.life

Тротуарная плитка из пакетов отличается высокой прочностью.

На гродненском заводе по утилизации и механической сортировке отходов запущена линия по производству тротуарной плитки из отходов полиэтилена, которые еще недавно не относились к вторичным материальным ресурсам и вывозились на свалку. Речь идет о загрязненных полиэтиленовых пакетах, пакетах из-под молока, тонкой хрустящей пленке и других, пишет hrodna.life.

Оказывается, благодаря современным технологиям, даже эти непривлекательные «хвосты» еще могут быть полезными. А образуется их достаточно много. Так, на гродненском предприятии только за три первых месяца работы собрано около 70 т такого сырья, что заставило задуматься о перспективах его использования. Загрязненный полиэтилен не вывозили на полигон, а складировали на одной из площадок завода, одновременно занимаясь поисками возможных решений

Новая линия

Закупленная в России линия пока не имеет аналогов в Республике Беларусь. Производство состоит из четырех этапов.

Сначала отходы измельчаются в дробилке с получением хлопьев размером 3-5 мм. Затем измельченный полиэтилен подается в смеситель, где перемешивается с песком в соотношении 3:7. Готовая масса поступает в экструдер, где под действием высокой температуры превращается в податливую пасту. Эта паста и является исходным материалом для изготовления плитки. Она порционно выталкивается на пресс, где и формируется изделие.

Плитка отличается высокой прочностью и эстетичностью.

Первая партия протестирована прямо на предприятии при благоустройстве территории. В ближайшее время здесь планируют закупить еще одну пресс-форму, а впоследствии изготавливать газонный борт, «зеленые» парковки, несколько образцов отделки фундамента.

По словам директора завода Вячеслава Андреевского, недостатка в сырье для линии не будет.

Переработка «некондиционного» полиэтилена позволит не только снизить нагрузку на полигон, но и улучшить экономику предприятия.

В июле на заводе изъято 400 т вторичных материальных ресурсов, хотя еще в мае объемы не превышали 220 т. Такая динамика связана с активным совершенствованием раздельного сбора ТКО в областном центре, где в течение нескольких месяцев провели работу по завариванию мусоропроводов. Перед этим в городе появились 823 благоустроенные контейнерные площадки.

Обслуживают контейнеры более 50 современных мусоровозов, закупленных в рамках проекта за счет средств Займа Всемирного банка реконструкции и развития.