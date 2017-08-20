Беларусь показала один из самых низких индексов промпроизводства в СНГ 5 20.08.2017, 17:43

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Ниже индекс был лишь у Казахстана.

Об этом свидетельствует статистический сборник «Промышленность Республики Беларусь, 2017», подготовленный Белстатом, пишет Thinktanks.by.

Согласно опубликованной в нем информации, индекс промышленного производства в Беларуси и Азербайджане (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) составлял 99,6%. Ниже индекс был лишь у Казахстана он составлял - 98,9%.

В то же время у Молдовы данный индекс составлял 100,9%, у России – 101,1%, у Украины – 102,4%.

Лидером по росту индекса в СНГ оказался Таджикистан с показателем 116%.

Напомним, что индекс промпроизводства – это показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, который определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. На рост данного индекса может влиять рост инфляции, когда продукции будет выпускаться столько же или меньше, а цены расти.