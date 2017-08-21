10 советов, как не нарваться на подделку при покупке вещи известной марки 1 21.08.2017, 13:35

Каждому из нас хоть раз приходилось тратить крупную сумму на подделку, которая продавалась под видом брендового товара.

Чтобы такого больше не случалось, AdMe.ru расскажет о том, как вычислить фейки.

10 вещей, которые подделывают чаще всего:

10. Джинсы Levi’s

Фото: depositphotos

Арка на заднем кармане, таб, патч. Строчка в форме арки на задних карманах есть на всех моделях, кроме редкой серии Authentics Signature. Надпись Levi’s на табе (красном флажке) написана с маленькой буквой е (большая буква встречается только на эксклюзивных моделях или подделках). Номер модели, который указан на патче, дублируется на тканевой этикетке на поясе изнутри.

Болты, заклепки. Болты-пуговицы изготовлены из металла, на их плоской поверхности выбита надпись Levi Strauss, а на обратной стороне — номер модели. Заклепки изготавливаются из меди (в редких случаях покрываются эмалью) и имеют выбитый серийный номер как снаружи, так и изнутри (с изнаночной стороны изделия).

9. Футболка поло Lacoste

Фото: FeyanPulmano/twitter / depositphotos

Пуговицы. Неоднородного оттенка, потому что делаются из перламутра. Форма пуговицы плоская, немного вогнутая к центру. Отверстий для ниток 2 (наверху и внизу), какие-либо надписи отсутствуют.

Лейбл. Зеленый крокодильчик на классических моделях вышивается отдельно, а затем пришивается поверх ткани. Располагается лейбл сбоку от планки с пуговицами, ближе к нижнему краю (в подделках этот момент часто упускается). На вышивке хорошо просматриваются лапы крокодила, красная пасть.

Боковые разрезы. В мужских моделях есть разрезы по бокам футболки в самом низу глубиной не больше 1,5 см. В женских моделях разрезов быть не должно.

8. Купальник Victoria’s Secret

Фото: theSLW/twitter / TMshop28/twitter

Ткань. Все купальники этого бренда шьются из двойной ткани. На однотонных моделях это можно проверить, если одновременно потянуть подкладку и лицевую часть в разные стороны.

Размерная сетка, бирки. Купальники бывают 5 размеров: XS, S, M, L, XL, копии же обычно только S, M, L. Если лиф идет на косточках, то размер на нем указывается как на бюстгальтере (34А, 34В и т. д.). Цвет бирок может быть только розовым, черным, белым, прозрачным. Страна-производитель — Китай или Шри-Ланка.

7. Часы Rolex

Фото: txinkman/flickr / rolexfan/twitter

Циферблат. В Rolex циферблат из сапфирового стекла, и если капнуть воду, она собирается в каплю, а не растекается по поверхности. На окошке календаря есть небольшая выпуклость. В районе цифры 6 на обратной стороне стекла — маленькое изображение короны (на всех моделях, выпущенных после 2002 года).

Секундная стрелка. Ход секундной стрелки в часах плавный, без рывков. Даже если поднести изделие близко к уху, он не слышен.

Задняя панель. Часто реплики Rolex оснащены прозрачной задней панелью. На оригинальных же часах всегда присутствует металлическая крышка, под которой выгравирован серийный номер модели и логотип.

6. Очки Ray-Ban

Фото: Roger Luo/flickr / Thiago Blera/flickr

Футляр. Сделан из кожзаменителя и обладает следующими характеристиками: на ощупь шероховатый, на кнопке оттиск логотипа Ray-Ban, слева от кнопки фирменная печать, лицевая часть жесткая, задняя более мягкая, внутри черный велюр.

Линзы, дужки. На всех моделях на левой линзе (если очки сняты) есть надпись Ray-Ban, которая не стирается, даже если протереть ее спиртом. На правой линзе с наружной или внутренней стороны есть лазерная гравировка.

Дужки. На левой дужке выбит номер модели (начинается с букв RB), цвет очков, степень затемнения линзы, диаметр линзы и размер по переносице. На правой дужке написана модель очков, буква, обозначающая завод-производитель, и логотип соответствия европейским нормам безопасности.

5. Кеды Converse

Фото: depositphotos / amnrah/twitter

Внешний вид. Подошва у оригинальных кед классической модели не меньше 3 см. Сзади на ней есть надпись ALL STAR (в середине надписи — звезда, иногда под ней может быть буква R) и ничего больше. Продаются кеды Converse всегда в зашнурованном виде.

Бирка на язычке. Наклейка с внутренней стороны язычка на ощупь выпуклая (на подделках это просто лист бумаги), от верхнего края идут две широкие строчки. На ярлыке есть серийный номер, состоящий из 6 символов.

4. Кроссовки Air Max

Фото: dave/flickr / dishwab/flickr

Воздушная капсула. В оригинальных кроссовках в подошве есть воздушный модуль под прозрачным пластиком, в подделках, как правило, воздуха за пластиком нет. Чтобы проверить наличие воздуха, нужно нажать на стельку в зоне камеры — в оригинале нажатие идет туго, а сам модуль быстро принимает исходную форму.

Лейбл на язычке, подошва. После 2008 года на всех моделях Air Max бирка крепится термическим способом, то есть ниток на ярлыке быть не должно. Номер модели — 6-значный код, следующие 3 цифры — код цвета. Подошва изготавливается из качественной резины, которая не обладает сильным блеском.

3. Туфли Christian Louboutin

Фото: nicholasputz/flickr / jaimelondonboy/flickr

Внешний вид. У оригинальных туфель, если поставить их на плоскую поверхность, носки не поднимаются вверх и подошва плотно соприкасается с землей. Задник и края туфель невысокие (фирменный знак бренда) с характерным изгибом. Материал на каблуке в классических моделях идентичен тому, из которого сделана основная часть туфель.

Подошва, стелька. Подошва всегда красная, цвет насыщенный, без разводов. На подъеме надпись Christian Louboutin, Made in Italy и размер. Иногда на моделях из кожи на подошве также написано Vero Cuoio. Надпись на стельке Christian Louboutin Paris не отпечатана, а нанесена методом тиснения. Других надписей на стельке и подошве быть не должно.

2. Наушники Apple EarPods

Фото: Sarali209/twitter / Tibimac86/flickr

Упаковка. Оригинальные наушники продаются в пластиковой коробке, которая имеет голубоватый оттенок (у фейков обычно оттенок желтоватый). Вес изделия с коробкой составляет примерно 50 граммов.

Внешний вид. Наушники выглядят литыми, без следов производственной пайки. Решетки на динамиках и диффузорах оригинальных наушников изготовлены из металла (на фейках пластиковые). Часто на копиях отсутствует обозначение Left (левый) / Right (правый).

1. Телефон Samsung

Фото: Kārlis Dambrāns/flickr / Marufish/flickr

Дисплей. На большинстве моделей установлены дисплеи AMOLED, одна из характеристик которого — яркий, почти сплошной черный цвет. На подделках же черный цвет отдает серым, голубым или коричневым.

Проверочный код. Введите секретный код #7353# - в оригинальном Samsung Galaxy откроется специальное меню для тестирования приложений. Другая проверочная комбинация для всех моделей на Android #0*# позволяет протестировать экран, динамики и другие функции устройства.

Идентификационные номера. В табличке под батареей указаны код модели, серийный номер и IMEI. Если ввести код *#06#, на экране появится IMEI, а в некоторых моделях и серийный номер.