Гонгадзе: США ко Дню Независимости могут предоставить Украине оборонительное оружие 4 21.08.2017, 19:12

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США и Украина провели многоходовую комбинацию, результатом которой может быть предоставление американского оружия вместе с углем.

После встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Минске спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер в Киеве может сообщить о предоставлении Украине оборонительного оружия. Такое мнение высказала шеф-редактор украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе в Facebook, передает «Гордон».

«Здесь у меня такая небольшая теория, которая пока не доказана, но как по мне, вероятна. В понедельник из США в Украину будет отправлена первая партия антрацитового угля из Пенсильвании. В это же время в Минск вылетает Волкер для встречи с Сурковым. После встречи он отправится в Киев, где 23 августа вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет переговоры с украинским руководством. Согласно моей теории, есть основания ожидать, что ко Дню Независимости могут объявить о предоставлении Украине оборонительного оружия», – рассказала она.

Гонгадзе добавила, что решение о предоставлении оружия зависит от многих составляющих, но в случае успеха президента Украины Петра Порошенко и посла Украины в США можно будет поздравить.

«Таким должно стать завершение многоходовой комбинации – угля в пакете с оружием. Повторяю: это только теория, в ней много составляющих, которые могут повлиять на окончательный результат, но если теория будет доказана, то президенту Украины и послу Украины в США можно будет крепко пожать руки», – подытожила журналистка.