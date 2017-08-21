закрыть
21 августа 2017, Monday, 23:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Опубликован рейтинг самых главных научных открытий 2017 года

2
  • 21.08.2017, 19:58
  • 2,814

Эксперты-аналитики подвели итоги первого полугодия 2017 года.

Специалисты постарались установить рейтинг самых весомых открытий и изобретений. Подборка поможет оценить вклад в науку и развитие человечества, пишет vladtime.ru.

В результате проведенных опросов и статистических отчетов, на первом месте находится ткань, способная регенерировать органы. По мнению экспертов, это огромный вклад в развитие науки и медицины, что поможет человечеству найти выход из сотни смертельных недугов.

На втором месте находится контрастное открытие планета — LHS 1140b. Несмотря на отсутствие одноименного названия, космическое тело имеет атмосферу и схожее с земным соотношение дня и ночи. Планета находится на расстоянии более 40 космических лет от Земли. Дальнейшее исследование дикой планеты позволит сделать предположение о другой жизни во Вселенной.

Третья ступень по праву отдана возможности редактировать человеческие гены. Шаг в будущее генетики сделан, чтобы избавить человечество от врожденных заболеваний, и открывает перед людьми безграничное поле возможностей человеческого генома.

Предпоследняя позиция отведена ракете Falcon 9 от компании SpaceX. Разработчики создали свое творение при помощи инновационных материалов, что позволит снизить стоимость полетов в космос в дальнейшем.

Последнее место занимает открытие возможности выращивать организмы вне матки. Подобные исследования помогут врачам помогать недоношенным детям, рожденным на крайне маленьком сроке.


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси