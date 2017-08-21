В конфискате продают один из самых дорогих автомобилей в Беларуси 12 21.08.2017, 21:12

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Фото: konfiskat.by

Эксклюзивный Bentley Brooklands конфисковали у известного бизнесмена Виталия Арбузова.

Этот автомобиль вошел в рейтинг самых дорогих автомобилей в Беларуси в 2013 году. Автомобилем владел бизнесмен Виталий Арбузов - в прошлом году по версии «Ежедневника» он занимал вторую строчку рейтинга самых богатых и влиятельных бизнесменов Беларуси, пишет kp.by.

Правда, в этом году «съехал» на одиннадцатое место. В апреле 53-летнего бизнесмена задержали – Виталия Арбузова обвиняют в неуплате налогов на 50 миллионов долларов. У него конфисковали две дорогущие машины: черный Bentley Mulsanne стоимостью около $400 000, и фиолетовый Bentley Brooklands, который Арбузов купил в 2008 году за $320 000. Последний автомобиль и выставили на аукцион – он пройдет 25 августа.

Этот Bentley Brooklands по данным «Комсомолки» Виталий Арбузов купил в 2008 году за $320 000. Фото: konfiskat.by.

Стартовая цена этого роскошного автомобиля, выпущенного тиражом всего в 550 экземпляров – 315 тысяч рублей (примерно $160 000). По правилам аукциона, если претендент на покупку машины будет всего один, он сможет забрать автомобиль по стартового цене плюс 5%.

Роскошный автомобиль, выпущенный тиражом всего в 550 экземпляров, собирался в ручную. Фото: konfiskat.by.

Вторую конфискованную у Виталия Арбузова машину - Bentley Mulsanne – пока в аукционных предложениях отыскать не удалось.

Еще один Bentley, принадлежащий Виталию Арбузову, конфисковали, но в продаже он пока не всплыл. Фото: avto-nomer.ru.

Рекорд белорусского автоконфиската - Rolls-Royce Wraith за $235 000

Машину арестовали в 2014 году за недостоверные сведения о ее стоимости при ввозе в Беларусь. Тогда таможенники оценили этот Rolls-Royce в 4,7 миллиарда рублей (450 000$ по старому курсу), правда позже стартовая цена снизилась до $235 000 – это на $100 000 дешевле рыночной цены. Именно по такой цене машину купила женщина средних лет. Вместе с мужчиной и еще одной женщиной покупательница приехала на «тройке» BMW с минскими номерами. Новые владельцы машины были немногословны. По их словам, они живут в приграничье, но в каком именно - сообщить отказались. Но позже выяснилось: машину оформили на компанию «Энерго-Ойл». Компанией владеет бывший компаньон Юрия Чижа Алексей Олексин – именно он и ездит на роскошном коричневом купе. Кроме «нефтянки» компания Олексина держит базу отдыха «Сябры» - именно там часто видят этот Rolls-Royce Wraith.

Rolls-Royce Wraith, который купили в конфискате за $235 000, часто видят на базе отдыха "Сябры" - комплексом владеет бывший компаньон Юрия Чижа Алексей Олексин. Он и ездит на роскошном купе. Фото: vk.com.

Также в разные годы в минском конфискате покупали новый Porsche Panamera (ушел за $204 000), новый Porsche 911 (ушел $150 000) и Lamborghini Gallardo с поломанным двигателем ($73 000).

Еще одним рекордсменом мог стать старинный конфискованный Bentley, который наша таможня оценила в $450 000. Однако владельцу раритетного автомобиля удалось доказать свою невиновность, и автомобиль ему в результате вернули.