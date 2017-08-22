В России сделали неожиданное заявление о преемнике Путина 8 22.08.2017, 7:59

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Никто из «старой гвардии» президента России не рассматривается в этом качестве.

Об этом свидетельствуют последние кадровые решения Путина в отношении своего окружения, заявил «Обозревателю» российский адвокат Марк Фейгин.

Комментируя рейтинг вероятных преемников Путина, составленный фондом «Петербургская политика», он заявил: «Мне кажется, это проплаченная политтехнологическая история». И добавил, что «может быть несколько интересантов, чтобы такая информация появилась. Прежде всего, Медведев (в этом рейтинге он первый. – Ред.), который имеет нулевой потенциал не только в качестве преемника, но и в качестве политика, и в качестве премьера. Он может себе позволить такие вещи, он человек богатый».

«Даже если допустить, что методология выстраивания в рейтинг каких-то мифических преемников исходит из каких-то объективных показателей, она порочна, потому что всем известно, что Путин никогда не основывается ни на каких публичных факторах. Он должен руководствоваться такими рейтингами? Это глупость какая-то. Речь идет о сугубо волюнтаристском решении одного-единственного человека, который руководствуется умозрениями, далекими от объективных и рациональных», - убежден адвокат.

«Путин вообще собирается идти на выборы сам, ему не нужны преемники», - добавил он.

В то же время Фейгин считает правильным, говоря о преемниках Путина, «исходить из совершенно другой предпосылки». «Она заключается в том, что в последние годы Путин отказывался от прежней команды. Где Патрушев, где Якунин, где генерал Иванов? Их отодвигают в пользу относительно молодых в политическом смысле людей, людей среднего возраста в его окружении. Это всякого рода охранники типа Дюмина, которого он назначил губернатором, того же главы администрации Вайно».

В этом контексте он напомнил о подобной «кадровой политике» Сталина. «У Сталина после войны возник жесткий кадровый дефицит, и была чехарда. Это были молодые фронтовики, экономисты, разного рода партийные работники, которых он в свое время приблизил. Да, это кончилось плохо, потому что старая гвардия попыталась отыграть свою сторону, и по ленинградскому делу их расстреляли».

«Так и у Путина. У него некий ренессанс молодежи. В настоящий момент он приближает к себе людей среднего возраста, молодых политически. Именно среди них надо искать тех, кто окажется наиболее близок Путину. Не из старой гвардии», - уверен адвокат.

Фейгин признал, что номер два в рейтинге на роль преемника Путина – мэр Москвы Сергей Собянин – «может быть некоей фигурой, которая бы устраивала олигархов», но «это не решающий фактор».

«Самым важным является только личная преданность Путину. Если говорить о преемнике, то только личная, абсолютная, не терпящая никаких иных лояльностей преданность может стать основанием для выбора такого лица. Скорее, это будет кто-то из новой генерации», - резюмировал он.