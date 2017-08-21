В России назвали возможных преемников Путина 15 21.08.2017, 7:44

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Владимир Путин

Опубликован рейтинг публичных фигур из двадцати человек.

Эксперты из фонда «Петербургская политика» составили рейтинг публичных фигур, которые теоретически могли бы рассматриваться как возможные преемники Владимира Путина. Возглавил двадцатку премьер-министр Дмитрий Медведев (21 балл). Несмотря на довольно серьезные «информационные атаки» в начале года, от которых глава правительства «до конца не оправился», Медведеву удалось остановить «негативную рейтинговую динамику», говорится в комментарии к рейтингу. Сигналом об этом можно считать и совместное появление Путина с Медведевым во время визита главы государства в Крым в конце минувшей недели, заявил РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что фонды, связанные с Медведевым владеют имуществом на общую сумму 70 млрд руб. 26 марта Навальным была организована акция протеста в Москве и ряде других российских городов, с требованиями, в том числе, отставки Медведева. По официальным данным, на улицы в центре столицы вышло около 8 тыс. человек, очевидцы заявили о 15 тыс. участников акции. Сам Медведев назвал расследование ФБК «компотом», а Государственная дума отказалась проводить парламентское расследование изложенных ФБК фактов.

На втором месте в рейтинге «преемников» — мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов). По мнению экспертов, ему удалось снизить «накал страстей в связи с реновацией в Москве и переключить внимание на позиционирование московских муниципальных выборов как образцовых с точки зрения конкурентности». Впрочем, в минусы ему можно записать «тактику засушивания явки» на тех же муниципальных выборах и критику москвичами мэрской программы благоустройства, сменившую критику реновации, отметили авторы доклада.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял в рейтинге третье место (19 баллов). До прихода на госслужбу Дюмин упоминался в СМИ как сотрудник службы безопасности Путина. Близкие к правительству и к ФСО собеседники РБК также рассказывали, что Дюмин всегда пользовался большим доверием президента лично.

Столь высокий результат в рейтинге политологи связывают с тем, что существуют определенные ожидания на появление новой, не входящей в круг первых лиц фигуры в качестве возможного преемника. Впрочем, по словам Михаила Виноградова, не стоит думать, что эта новая фигура «может появиться из числа людей, которых, условно говоря, нет в Википедии». Он напомнил, что Дюмин стал губернатором, уже имея аппаратный и управленческий опыт — после работы в охране президента он работал в Министерстве обороны в ранге заместителя Сергея Шойгу.

Шойгу также оказался в шорт-листе вероятных преемников (17 баллов), заняв четвертое место. Впрочем, его влияние эксперты оценили как стабильное, отметив, что и так большая известность главы военного ведомства «может содействовать карьерному росту в экстренных ситуациях в случае отсутствия времени и возможностей на публичное продвижение других политиков».

Замыкает пятерку лидеров спикер Совета федерации Валентина Матвиенко (16 баллов). Она стала одним из лидеров «выживаемости в политике», отметили политологи.

Также эксперты включили в десятку экс-министра финансов Алексея Кудрина, главу президентской администрации Антона Вайно и его первого зама Сергея Кириенко (все по 16 баллов), а также спикера нижней палаты Вячеслава Володина и президента «Роснефти» Игоря Сечина (оба по 15 баллов).

В фонде «Петербургская политика» возможных преемников оценивали по пяти критериям, в том числе по присутствию в СМИ, элитным ожиданиям (в том числе неформальным), публичной активности и неконфликтности, говорится в исследовании. Также анализировались кампании по дискредитации тех или иных кандидатов.

Рейтинг как средство аппаратной борьбы

Элемент интриги вокруг предстоящих в марте 2018 года президентских выборов сохраняется, даже несмотря на ожидания «инерционного сценария» с выдвижением Путина, отмечает Михаил Виноградов.

Владимир Путин в начале августа заявил, что подумает о своем участии в выборах в 2018 году. В начале июля источники РБК говорили, что Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. В Кремле этот вариант считают приоритетным, так как Путин имеет серьезную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка «Единой России», говорил близкий к Кремлю собеседник РБК.

Виноградов уточняет, что указанные в рейтинге «преемников» фамилии стоит рассматривать не как претендентов на президентский пост в 2018 году, но, скорее. как претендентов на различные посты после выборов, поскольку конфигурация власти так или иначе меняется после выборов.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов уверен, что рейтинг отражает тенденции в аппаратной борьбе, а темы «преемственности» в повестке Путина сейчас нет. «Сейчас он занят своей собственной избирательной кампанией», — сказал Миронов РБК.

«Но своим преемником президент, скорее всего, сделает человека, не склонного к публичности и обладающего, как и Путин, способностями соблюдать баланс разных кланов во власти. По таким критериям многие фигуры из этого списка отпадают», — добавил эксперт.

Миронов уверен, что пока перед Путиным стоит задача избраться на новый срок, а поиск и подбор преемников начнется нескоро и в предполагаемом списке возможных наследников могут появиться совсем новые и неожиданные фигуры, как неожиданным был и сам выбор Борисом Ельциным Путина в качестве нового лидера страны. От преемника, считает Миронов требуется быть «более менее сносным управленцем, уметь соблюдать баланс разных групп во власти и обладать минимальными способностями к публичной политике». По мнению эксперта, по таким критериям, например более соответствует, скажем, фигура Антона Вайно и молодых губернаторов, нежели Эльвиры Набиуллиной или Рамзана Кадырова.

По закону выборы президента России должны быть назначены Советом федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы запланированы на 18 марта, в соответствии с принятыми поправками, которые позволили перенести их на день вхождения Крыма в состав России.