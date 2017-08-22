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Стало известно, что делать белорусам, подавшим на визу США в России

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  • 22.08.2017, 9:07
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Собеседования для белорусов будут переназначены.

Собеседования для граждан Беларуси, подавших заявление на неиммиграционную визу США в посольстве США в Москве и консульстве в Санкт-Петербурге, и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены, сообщила дипмиссия США в Минске в понедельник.

«Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены», - говорится в сообщении посольства в Facebook.

«Гражданам Республики Беларусь рекомендуется обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе», - добавили там.

Как сообщалось, посольство США в России объявило в понедельник о решении с 23 августа приостановить выдачу виз россиянам, а с 1 сентября - производить эту процедуру в очень сокращенном виде в связи с требованием России о сокращении персонала американских загранучреждений в РФ.

Кроме того, посольство США в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге отменят прием заявлений от граждан Беларуси на получение американских виз.


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