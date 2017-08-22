Виталий Гурков «принял эстафету» от легендарного Усейна Болта

Виталий Гурков «принял эстафету» от легендарного Усейна Болта5
- 22.08.2017, 9:36
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Неоднократный чемпион по муай-тай показал себя и выдающимся спринтером.
«Народный чемпион» Виталий Гурков опубликовал видео со своей тренировки на стадионе, где он демонстрирует недюжинные способности в качестве спринтера.
«Усейн Болт завершил карьеру. А я только начинаю», - написал спортсмен.
Напомним, что 13 августа легендарный ямайский бегун Усейн Болт завершил карьеру, выступив в последний раз на ЧМ-2017 в Лондоне.