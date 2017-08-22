Слесарь БЖД из Бреста более полугода добивается справедливости на работе 2 22.08.2017, 10:55

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Белорусская железная дорога ухудшила условия труда части рабочих и понизила зарплаты.

Слесарь по ремонту подвижного состава Брестского отделения Белорусской железной дороги «Брест-Центральный 2» Григорий Лукьянчук более полугода добивается справедливости на работе, передает «Радыё Рацыя».

БЖД ухудшила условия труда части рабочих и понизила зарплаты. Новый график работы, когда рабочие работают две ночи подряд, не дает возможности отдохнуть до очередной смены.

При этом они на каждой ночной смене теряют 5% заработка по сравнению с теми, кто выполняет такую же работу по старому графику. Лукьянчук обратился к руководству и начал требовать вернуть старый график. Пожаловался в Брестскую инспекцию труда.

Непосредственное руководство рабочего получило предупреждение, а искатель справедливости был переведен только на дневные смены, что уменьшило его зарплату еще больше.

Пришлось обратиться с жалобой в областной исполнительный комитет. Ответ оттуда шокировал, говорит Григорий Лукьянчук:

- В этом заявлении было указано, что после работы ночь в ночь был отдых полтора суток, а после снова ночь в ночь. Зарплату начислили не как слесарю, а как сторожу. Через месяц взяли удержали у меня, например, 50 рублей. Пришел ответ от Брестского исполнительного комитета: «В данной ситуации все правильно». Тогда за что было вынесено предупреждение непосредственному начальству?», - недоумевает Лукьянчук.

С этим вопросом он решил пойти на прием к председателю облисполкома Анатолию Лису.

Напомним, в феврале брестские железнодорожники протестовали против низких зарплат.