«Берем трутней за крылышки и вытаскиваем на улицу» 1 22.08.2017, 12:07

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Брестчанин рассказал о тонкостях пчелиного социума.

Валерий Патейчук — потомственный пчеловод с огромным стажем. Его пасека находится в д. Робенка Каменецкого района. Ухаживает он за ней вместе с супругой Валентиной Николаевной.

О тонкостях своей работы и социальных «отношений» в пчелином сообществе Валерий Патейчук рассказал b-g.by:

Без работы на пасеке меда не увидишь. Постоянно нужно делать проверки. Не заметил маточника, проходит некоторое время, а улей уже роится. Рабочие пчелы улетят, останутся только молодые, а пока они окрепнут, месяц и пролетел… А ведь июнь-июль — главный взяток (это добыча пчел, собираемая ими с цветов и состоящая из меда, перги (цветочная пыльца), пчелиного клея и воды — прим. авт.).

Пчелки у нас миролюбивые, спокойные. Я такие породы завел. Карпатка — миролюбивая пчела. Хотя у меня не одна карпатка, разные породы есть.

Работу пчеловода я сравнил бы с трудом сталевара. Она такая же тяжелая. Солнце печет, на тебе маска, пчелы кусают. Целый день работы в маске — это огромная нагрузка на глаза. Зрение садится. Лет десять назад штук двадцать ульев проверишь, и хоть бы что. А сейчас десять — и уже все. Были молодые, не чувствовали веса крышек ульев.

Работу пчеловода по ее тяжести Валерий Патейчук ассоциирует с трудом сталевара

Конечно, пчелы на пасеке кусают. Что с этим делать? Пришел к улью, маску не надевай, а называй фамилию и добавляй при этом, мол, прошу меня не кусать.

За день так из-за дымаря «накуришься». От дыма пчелы успокаиваются. Режу вербу, точнее, ее порохно, и закладываю в дымарь. Бывает, так продымишься, что запах от тебя словно от колбасы копченой. Но работу-то делать надо!

Удаляем трутней, чтобы не было варроатоза. Это клещ такой, хуже, чем на картошке жук колорадский. Он поражает и пчел, и трутней. Пчела из-за варроатоза рождается без крылышек. Без химии с ним боремся. Вырезаю большую рамочку, ставлю в улей, матка туда кладет личинки трутней. Матка варроатоза делает то же самое, откладывает свои личинки. Во время проверки из рамки эти места вырезаешь, и варроатоз погибает. Процесс трудоемкий, если не делать это, то раз, раз, перебросил рамки по-быстрому — и все.

Первые пять лет — это пчеломор, а пчеловод только через лет пять и начинается. Когда-то мы с отцом вместе работали, я ему помогал. Постепенно все постигал… Потом я научил всех своих племянников обращаться с пчелами. У сына сестры своя пасека большая. У нас в родне, ближней и дальней, все с пчелами. Когда вместе собираемся, у нас есть всегда что обсудить.

Это такой мир, что когда узнаешь его, то в нем уже и живешь. Порой устаешь, но жить без этого уже невозможно. Это нельзя назвать работой только ради бизнеса, она и для души.

Пчелы — настоящие архитекторы. Другой раз поставишь не особо хорошую рамочку с краю, а они ее так обработают, вычистят и соты отрегулируют, что она становится как новая. А бывает и так, что хорошую рамку исковыряют. Все зависит от того, какая семья живет в улье, как матка командует. Как в семье женщина себя ведет, так и здесь.

Если, не дай бог, матка пропала, то плохо дело. Если в улье нет матки, там может завестись пчела-трутовка. Да не одна, а с десяток или больше. Они сеют яйца, из них получаются трутни. Трутень — это мужская особь. Он лишь для того нужен, чтобы с маткой спариться.

Скоро пчелы сами будут выгонять трутней на улицу. Готовясь к зиме, они их удаляют. Трутни сопротивляются, залезают в щелки или под крышку улья, только бы их не трогали, прячутся и сидят там целыми кучами. Пчелы берут трутней за крылышки и вытаскивают на улицу.

Супруги Патейчук колдуют над очередным ульем. Стоит открыть крышку, заглянуть внутрь, достать рамки — и фронт работ тут же определится

Вода очень нужна в улье. За сутки мои пчелы выпивают трехлитровую банку воды. Надо же соты чистить, деток водой поить и пергу.

Пчелы не любят сотовых телефонов и других подобных устройств возле ульев. Они летают по магнитным полям, а телефон создает при этом им препятствия. Если телефон положить на улей на сутки, рой может из него улететь. Магнитные волны мобильных станций также воздействуют на пчел негативно, они гибнут.

Рабочая пчела живет порядка 40 дней. У нее крылышки изнашиваются от того, что летает много, да еще с грузом. Бывает, вылетела, а лететь из-за поврежденных крылышек не может, падает и погибает.

Мед дышит через забрус. Когда мед уже зрелый, пчелы его запечатывают. Делают они это забрусом. Это что-то вроде крышечек, которые пчелы делают из перги. Чтобы забрус получить, они пергу едят. В перге 240 микроэлементов, в то время как в пыльце 27. А вот воск пчелы получают из меда. Съедают 5 кг меда и получают 1 кг воска.

Кто не знает, думает, что все в улье отдельно, с неба падает в кулечках. Вот дай им чистую пергу! Как ее достать, чтоб она была отдельно, без воска, к примеру?! Вот и приходится сидеть и доставать каждое зернышко.

Больше всего прополиса пчелы приносят в июле и августе. Прилетает пчела, и видишь у нее на лапках два таких небольших янтарных шарика. Прополис в улье убивает бактерии. Полезность его переоценить сложно. Если зубы, допустим, болят, пожуешь прополис — и перестанут. Запах у него особенный, специфический, ни с чем не спутаешь.

Бывает, что почти вся рамка перговая. Перга — это частички цветочной пыльцы, которые пчелы спрессовали в ячейки сот, залили медом и запечатали ячейки. В ней от брожения образуется молочная кислота. После такой консервации она не боится плесени и микробов. Вкус у перги хлебно-медовый, ее называют еще пчелиным хлебом.

Снимаем верхнюю часть маточника, удаляем личинку — и вот оно, маточное молочко. Другой раз на рынке с бадьей стоят и говорят, что это маточное молочко. Ну и как его столько собрать, если в восковой чашечке его капелька?! Это очень полезно тем, у кого проблемы с сердцем, и вообще во всех отношениях оно полезно. Вкус специфический, слегка кисленький, а вовсе не сладкий, как мед. Можно маточник сразу в рот положить и рассосать.

Если лишний маточник своевременно не удалить, на свет появится новая матка и улей начнет роиться. Часть пчел новая королева может увести за собой

Вырезаю трутневый расплод из рамки, привожу его домой и пропускаю через мясорубку. Потом отжимаю, в результате получается молочко, которое называется трутневым гомогенатом. Оно восстанавливает Х и Y-хромосомы. Проблемы с ними бывают у людей, употребляющих слишком много пива.

Восковая моль — паразит на пасеке №1. Она может загубить улей, всю пчелиную семью. А вот людям может быть полезной. Вообще единственное насекомое, которое ест воск, — это восковая моль. На ее основе изготавливают снадобья от сердечных заболеваний и возрастных изменений.

Мед — это живой продукт. Если он настоящий, то не разбрызгивается, не скатывается сразу с ложки, а как бы наматывается на нее. Ведешь ложкой, а мед как бы рисует вправо, влево.

Диастазное число — это основной показатель натуральности и зрелости меда. Чем выше этот показатель, тем лучше мед и полезнее. Оно должно быть не менее 9 единиц. А в сладкой пасте, которую порой продают вместо меда, его вообще нет. Это сплошной сахар, откуда ему там взяться?!

Можно получать меда в пять раз больше, если поставить для пчел сахарный сироп. Некоторые пчеловоды так и делают. У них и мед дешевле на рынке. Обманом богатства особо не наживешь, а вот репутацию точно испортишь.

Надо, чтобы в меде было воды не более 21%. Если его влажность больше, то мед может зашипеть и испортиться. У нас есть специальный прибор, когда мед выкачиваем, то меряем им влажность.

Проверить влажность меда можно химическим карандашом. Если в нем она более 20%, карандаш, когда им проведешь по капле меда на бумаге, даст синий цвет.

Капните мед на бумагу и подожгите. Бумага вокруг обгорает, но настоящий качественный мед при этом не горит, не плавится, не становится коричневым. Если мед начал плавиться — значит пчел кормили сахарным сиропом, а если стал коричневым — разбавлен сахаром.

При температуре плюс 5 мед может храниться хоть 100 лет. Допустим, купили вы нормальный мед, влажность 16 или 18%. Поставили банку на кухне, не закрыв. Взяли из нее ложку-другую… Банка стоит. На кухне влажно, а мед гигроскопичен, впитывает запахи и влагу. И, пожалуйста, глядишь, мед у вас зашипел! Он должен быть закрыт, и не стоит его держать там, куда падают солнечные лучи. Лучше хранить где-то в темном месте.