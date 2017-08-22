Гомельчанину почти год не выплачивают $7 тысяч долга по зарплате 1 22.08.2017, 12:37

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Строительное предприятие послало работника в Туркменистан на 3 месяца, но не заплатило ни копейки.

Сотрудник гомельского строительного предприятия Иосиф Л. три месяца проработал в Туркменистане. Однако за выполненную работу компания зарплату мужчине не выплатила и даже не возместила командировочные расходы — суммарный долг предприятия перед работником составляет 14 тысяч рублей. Чтобы вернуть заработанные деньги, Иосиф обратился в Гомельское областное объединение профсоюзов, пишет сайт belchas.by.

В августе 2012-го Иосиф устроился бетонщиком 5-го разряда на гомельский участок ЗАО «Белмонтажхимзащита». В сентябре 2016-го Иосиф отправился работать от компании в Туркменистан (на горно-обогатительном комбинате, строящемся на базе Гарлыкского месторождения калийных солей) по профессии футеровщик (кислотоупорщик). За границей он работал ровно 3 месяца (с небольшим перерывом — ездил домой на новогодние праздники).

— Согласно части 2 статьи 95 Трудового кодекса (ТК) при служебных командировках наниматель обязан выдать аванс и возместить работнику расходы: по проезду к месту служебной командировки и обратно; по найму жилого помещения; за проживание вне места постоянного жительства (суточные); иные произведенные работником с разрешения или ведома нанимателя расходы, — прокомментировала ситуацию главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова. — Однако командировочные расходы в виде аванса наниматель Иосифу не компенсировал, а эта сумма составила порядка 3,5 тысяч рублей.

Зарплата была установлена 1000 долларов при условии выполнения доведенных норм. Расчет должен был производиться по курсу Нацбанка на день начисления и выплачиваться в белорусских рублях. Вместе с тем в трудовом соглашении наниматель не установил конкретную дату начисления и выплаты работнику заработанных денег. Иосиф не придал значения данному факту: прежним трудовым договором, заключенным в 2012 году при приеме на работу, предусмотрена выплата зарплаты 30-го числа каждого месяца.

Однако обещанных денег Иосиф не получил. Предприятие обосновывало это тем, что заказчики рассчитываются не вовремя, и нужно подождать. По возвращении в Беларусь Иосифу также не выплатили обещанную сумму, хотя он продолжал работать на предприятии. Уволился мужчина в мае 2017 года, но в день увольнения наниматель также не рассчитался с бывшим сотрудником. Тогда мужчина обратился в областное объединение профсоюзов.

За три месяца работы в Туркменистане задолженность предприятия перед бывшим работником только по зарплате составила 3 тысячи долларов (5627 рублей по курсу Нацбанка), еще порядка 3,5 тысячи рублей — командировочные расходы, почти 5300 рублей — зарплата за фактически отработанное время до дня увольнения. В итоге получилось более 14 тысяч рублей.

— В соответствии со ст. 77 ТК при увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему от нанимателя, производятся в день увольнения, однако наниматель этого не сделал, нарушив тем самым законодательство, — прокомментировала Екатерина Александровна. — В соответствии с требованиями ст. 78 ТК работник имеет право взыскать с нанимателя средний заработок и за каждый день просрочки проведения окончательного расчета.

Собрав необходимые документы, Иосиф обратился в суд. Месяц назад суд Центрального района Гомеля удовлетворил исковые требования Иосифа Л. на сумму 15 тысяч 832,13 рубля с учетом индексации. Но, даже получив решение суда, руководство ОАО «Белмонтажхимзащита» отказалось выплачивать деньги своему бывшему работнику. Тогда Иосиф обратился в органы принудительного исполнения.