Как белорусы отдыхают в Италии за 600 евро две недели 11 22.08.2017, 15:45

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Билеты на самолет в Рим обошлись минчанке в 50 евро.

Отдохнуть в Италии восемь дней реально и за 600 евро. В эту сумму некоторые даже укладываются, когда едут на 12−14 дней. При этом совсем необязательно экономить, пишет tut.by.

Вилла без интернета обошлась в 68 евро в сутки, а билет на самолет в Рим — в 50 евро

Вера из Минска в июле 12 дней отдыхала вместе с мамой, сестрой и ее дочерью в Террачине. Это курортный город примерно в 92 км от Рима. На отдых они потратили около 600 евро на одного.

Добирались в Италию из Бреста. Там живет семья Веры. Из Бреста до аэропорта в Варшаве ехали на автобусе брестского автопарка. Например, сейчас такие билеты можно купить за 35−65 рублей в зависимости от того, рейс в варшавский аэропорт Шопена или Модлин.

Из Варшавы до Рима и обратно они летели лоукостами WizzAir и Ryanair. Билеты на одного человека туда-обратно обошлись в 100 евро. Бронировали их за два месяца до вылета. Из аэропорта до Террачины девушек подвез на машине друг Веры. Но минчанка говорит, что прямо из аэропорта до курортного города ходят автобусы, билет стоит в районе пяти евро.

Вера рекомендует туристам начинать искать жилье и билеты на самолеты как можно раньше.

— Чем ближе дата вылета, тем выше будет стоимость, хорошие варианты жилья просто разберут. Билеты на самолет в одну сторону стоили 50 евро на одного. Я проверяла цены через месяц после того, как мы купили билеты. Стоимость уже доходила до 150 евро в одну сторону.

Виллу в Террачине туристы нашли через сервис airbnb.

— Я бронировала жилье за 1−1,5 месяца, — пишет Вера. — Когда связывалась с хозяевами, они обновляли цену, поднимая ее на 200−500 евро. Запросы были простые — нужна кухня и интернет. Предложений по бюджету до 80 евро за ночь было мало. Я отчаялась что-то найти, как вдруг простая отмена фильтра Wi-Fi изменила картинку до неузнаваемости. В итоге нам удалось найти домик с террасой и садом в пяти минутах от моря за 68 евро в сутки.

Еду девушки часто готовили сами, покупая продукты в супермаркетах. Периодически ужинали в пиццериях или рыбных ресторанах. Еда на одного в пиццерии стоила 10 евро, в рыбном ресторане — 20 евро.

В Италии есть бесплатные и платные пляжи. На платных два шезлонга и зонтик обойдутся в 20 евро в день.

— Пляжи в Террачине песчаные, почти все платные. Они просторные и довольно чистые. Сам город красивый. Его историческая часть находится на возвышении, там интересно погулять по узким улочкам, посмотреть на старинные храмы и церкви. В новой части города — в основном магазины и дома.

По словам Веры, Террачина не самое живописное место Италии, но этот город близко расположен от Рима, куда можно съездить на экскурсию.

— Поезд идет чуть больше часа. Билет в оба конца на один день обойдется в 14 евро и будет включать в себя все виды транспорта в регионе Лацио. В Террачине есть своя железнодорожная станция, но в Рим все ездят со станции Monte S Biagio, что в 15 мин от Террачины на автобусе.

«Килограмм королевских креветок — девять евро, красной рыбы — восемь»

Александр Бондарь в этом году тоже ездил в отпуск в Италию. В портовом городе Ливорно в примерно 337 км от Рима вместе с девушкой, ее родителями и их друзьями он провел с 27 июня по 10 июля. На отпуск они тоже потратили примерно по 600 евро на человека.

До Пизы и обратно они добирались рейсами Ryanair, оплатили билеты еще в апреле. Вылетали и прилетали в Варшаву. Билеты туда-обратно обошлись в 100 евро на человека. До столицы Польши ехали на автобусе компании Intercars. Из Пизы до Ливорно добирались на региональном поезде.

Трехкомнатную квартиру в Ливорно нашли на форуме, просто вбив в поисковик на английском языке свой запрос.

— Случайно на форуме увидели номер телефона женщины из Минска, у которой в Ливорно есть квартира. Встретились, поговорили, она показала фотографии. В итоге квартира обошлась за 14 дней в 800 евро, — рассказывает Александр.

Ливорно — портовый город, и, по словам собеседника, именно поэтому они ездили на пляж на городском автобусе за 10 км от него.

Еду готовили себе самостоятельно.

— Мы думали, что будем есть в кафе, но там цены высокие. 15 евро минимум поесть на человека. Поэтому мы утром завтракали в кафе, покупали там кофе с круассаном, затем шли на рынок за овощами, фруктами и морепродуктами. Все это несли в квартиру, ехали на пляж, возвращались и что-то себе готовили. В кафе редко ходили. На рынке, например, килограмм королевских креветок стоил девять евро, красной рыбы — восемь евро. К часу дня цены падали, так как рынок вскоре должен был закрыться, а люди хотели распродать товар. В итоге килограмм черешни уже стоил не три евро, как утром, а один евро.

Александр рекомендует туристам, если они утром в Италии пойдут в кафе пить кофе с круассанами, иметь в виду, что столики могут быть платными. Об этом лучше заранее спросить у персонала, чтобы потом не оказалось, что у вас счет на два евро больше.

Из Ливорно туристы ездили на поездах на экскурсии в Рим и Флоренцию.

Что почем сейчас: дорога и жилье

Если сейчас забронировать билеты с ручной кладью из Варшавы до Рима у лоукоста WizzAir на 1−10 сентября туда-обратно, то они обойдутся в около 137 евро. Если лететь из Вильнюса этой же авиакомпанией 1−11 сентября, то придется заплатить около 104 евро.

У компании Ryanair из Вильнюса до Рима на 2−12 сентября билеты стоят около 174 евро. Из Варшавы на 2−10 сентября туда-обратно — около 107 евро.

У авиакомпании Belavia билеты из Минска в Рим туда-обратно на одного на 2−10 сентября минимум обойдутся около 750 евро.

Отдельную комнату в Риме на сайте airbnb.com на период 2−10 сентября можно найти от 23 евро в сутки, а номер в отеле на booking.com — до 300 евро.

Таким образом, если снять на восемь ночей в Риме недорогой отель (300 евро), добраться на лоукосте из Вильнюса (174 евро), а до Вильнюса из Минска доехать на поезде (30 евро туда-обратно) и при этом в день на еду тратить около 20 евро, то можно отдохнуть за сумму от 664 евро.