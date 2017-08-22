Лия Ахеджакова о задержании Серебренникова: Что же будет дальше? 22.08.2017, 18:19

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Лия Ахеджакова

Российская актриса провела параллели между задержанием Серебренникова и биографией актера и режиссера Всеволода Мейерхольда.

Задержание российского режиссера Кирилла Серебренникова – ужасное известие. Об этом заявила российская актриса Лия Ахеджакова в комментарии изданию Meduza.

«Эта ниточка – это привет от Мейерхольда (российский актер и режиссер Всеволод Мейерхольд. – Прим.). Не понимаю, что же будет дальше? Наверное, поползем на коленях к царю-батюшке. После обыска у него (Cеребренникова. – Прим.) же отобрали зарубежный паспорт, они же такие хитрые, каких свет не видел, у них опыт колоссальный: вспомните Мейерхольда или Мандельштама (российский поэт Осип Мандельштам. – Прим.), даже Есенин (российский поэт Сергей Есенин.– Прим.) в пытках умер», – сказала актриса.

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России задержало Серебренникова сегодня. Его подозревают в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

В 2011 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в школе-студии Московского художественного театра Серебренников создал театральную группу «Седьмая студия». Как сообщала «Новая газета», в марте 2011 года, после встречи Серебренникова с президентом РФ Владимиром Путиным, «Седьмой студии» было дано поручение реализовать просветительскую программу в области современного искусства «Платформа».

В мае 2017 года в Следкоме РФ сообщили, что руководство «Седьмой студии» подозревается в хищении около 200 млн руб. ($3,5 млн) в период с 2011-го по 2014 год. В квартире Серебренникова провели обыски. Режиссер после этого заявил, что он «в шоке и недоумении».

Позже задержали экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву. Пресненский суд Москвы отправил Итина под домашний арест, а Масляеву взял под стражу.