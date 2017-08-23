Могилевский журналист борется за правду с важным милицейским начальством 2 23.08.2017, 7:43

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Владимир Лапцевич

Владимир Лапцевич подал в суд на одного из начальников областного УВД.

29 апреля в здании администрации Ленинского района Могилева состоялось собрание членов гаражного кооператива «Спутник-2008». Члены кооператива пригласили для освещения мероприятия журналиста БелаПАН Владимира Лапцевича, однако представитель районной власти Константин Кистеней отказался пустить корреспондента в зал. Журналист написал жалобу в Ленинский РОВД, в которой попросил привлечь чиновника к административной ответственности, пишет сайт 6tv.by.

Проверку в отношении Кистенева дважды останавливали, но Лапцевич оба раза добивался ее восстановления через суд. В последний раз он разоблачил ложь участкового Александра Шмоенкова, который вел дело: в материалах милиционер сообщил, что опрашивал журналиста, но Лапцевич отрицает это.

Владимир Лапцевич обратился в Главное управление собственной безопасности МВД по Могилевской области, чтобы там дали правовую оценку поступка милиционера. ГУСБ перенаправил обращение руководству УВД Могилевского облисполкома.

- Ответ на мое обращение я так и не получил. Зато мне прислали постановление по делу об административном правонарушении от 11 августа 2017 года, подписанное заместителем начальника милиции по общественной безопасности Сергеем Волковым. В нем, также как и в постановлении Шмоенкова, содержатся прежние лживые утверждения относительно того, что меня опрашивали. Ни Шмоенков, ни Волков меня не опрашивали. Также, как и Шмоенков, Волков не провел опрос свидетелей, - рассказал журналист об ответе из УВД.

Владимир Лапцевич обращает внимание на то, что материалы дела об административном правонарушении в отношении Константина Кистенева были направлены на новое рассмотрение судом 28 июля. Однако Волков проигнорировал решение суда и заявил, что дело прекращено, поскольку истекли сроки привлечения к ответственности.

Чтобы добиться правды, журналист БелаПАН обратился в суд. В своей жалобе он просит отменить постановление Сергея Волкова о прекращении дела в отношении Кистенева, а также хочет услышать правовую оценку действий заместитель начальника МОБ УВД.

- Соответственно, я хочу, чтобы Волкова привлекли к ответственности за игнорирование постановления суда, - прокомментировал свое обращение Владимир Лапцевич.