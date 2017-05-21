В Могилеве журналист выиграл суд против чиновника 1 21.05.2017, 10:25

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Владимир Лапцевич

Фото: spring96.org

Местные власти пытались скрыть от прессы махинации вокруг гаражного кооператива.

Суд Ленинского района Могилева признал неполной проверку по жалобе журналиста БелаПАН Владимира Лапцевича, которого чиновник Кистеней не пустил на собрание членов гаражного кооператива «Спутник-2008», а потом отказался выдать книгу замечаний и предложений, сообщает 6tv.by.

Напомним, что 29 апреля в здании администрации Ленинского района Могилева должно было состояться собрание членов гаражного кооператива. Оно было инициировано администрацией района. В свою очередь члены кооператива во главе с председателем Светланой Хамрицелевой посчитали, что районные власти действуют незаконно – с целью отстранения председателя от должности и дальнейшего рейдерского захвата гаражной организации приближенными к власти людьми.

Для того, чтобы все проходило публично и открыто, члены кооператива пригласили прессу в лице корреспондента БелаПАН. Однако работник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Константин Кистеней не пустил журналиста в зал заседаний, а потом отказался выдать ему книгу замечаний и предложений. Лапцевич вызвал наряд милиции. Участковый Гончаренок, который пришел по вызову, составил протокол, опросил журналиста и ушел, не поразговаривав ни с Кистенеем, ни со свидетелями конфликта.

13 мая журналистам получил постановление Ленинского РОВД о прекращении дела об административном правонарушении - невыдачи книги замечаний и предложений по первому требованию. Суть постановления сводилась к тому, что администрация уже не работала во время проведения собрания, и Лапцевич, как ему советовал Кистеней, должен был приходить в следующий рабочий день, 2 мая, чтобы иметь возможность получить книгу. Журналист не согласился с этим и подал жалобу в суд.

«Поскольку сотрудник администрации Кистеней находился на работе и действовал в соответствии, как ему представлялось, с его полномочиями, в частности проводил собрание членов кооператива и определял, кому там можно и кому нельзя присутствовать, то невыдача книги замечаний и предложений со ссылкой на нерабочее время не правомерна. Кистеней мог взять ключ от кабинета, где она хранилась, у дежурного милиционера и выдать ее посетителю. На это почему-то не указал чиновнику Гончаренок. Таким образом, участковый инспектор милиции Гончаренок провел проверку по моему заявлению неполно, в связи с чем составил неправомерное постановление о прекращении дела об административном правонарушении», - заявил на суде 19 мая Лапцевич.

Он также отметил, что рапорт Гончаренка содержит ложные утверждения, и даже противоречит протоколу опроса Кистенея. Журналист просил суд отменить постановление и обязать милицию восстановить административное дело в отношении Кистенея.

Судья Ирина Ланчева согласилась с доводами Владимира Лапцевича и отменила постановление о прекращении дела Кистенея, материалы которого снова направлены в Ленинский РОВД на новую проверку.