С какими лицами чиновники слушали Лукашенко 25 23.08.2017, 8:02

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Идея «суперкомбайна» как-то не вдохновила «экономический штаб» диктатора.

Диктатор провел совещание своего «экономического штаба».

Вчера на совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики Лукашенко задал десяток вопросов руководству экономического блока. Речь шла об экономическом развитии в целом, а также о занятости, ценообразовании, финансовой стабильности и т.д.

Как следует из репортажа пресс-службы правителя, Лукашенко обращался к чиновникам в свойственной ему манере. «Салідарнасць» подготовила десяток стоп-кадров, красноречиво говорящих о том, как участники совещания реагировали на вопросы своего хозяина.

Глава Нацбанка Павел Каллаур (справа).

Премьер-министр Андрей Кобяков (справа) и его первый заместитель Василий Матюшевский.

Вице-премьер Михаил Русый старательно записывал за Лукашенко.

Как и вице-премьер Василий Жарко…

…и вице-премьер Анатолий Калинин.

Вице-премьер Владимир Семашко услышал свое имя.

Его предупредили о выявленных залежах ткани на складах льнокомбината.