Советник Трампа призвал отказаться от антивируса Касперского 5 23.08.2017, 9:43

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Существует недвусмысленная связь между Касперским и российской разведкой.

Советник президента США по кибербезопасности Роб Джойс предостерег американских пользователей от установки программ «Лаборатории Касперского», — передает CBS News (перевод – rbc.ru).

Ранее администрация США уже запретила закупки продуктов Kaspersky Lab для нужд федерального правительства, однако Джойс выступил против их использования в органах власти на уровне штатов, в учреждениях местного самоуправления, в частном бизнесе и в личных целях.

«Я не использую продукты «Лаборатории Касперского», — сказал Джойс в интервью CBS News. Он также посоветовал всем американским пользователям отказаться от установки программного обеспечения компании Евгения Касперского.«Меня беспокоит, что российское государство сделало много неправильного в отношении нашей страны. У него есть большой контроль и обширный объем информации, которая поступает в Россию от этой компании. Меня это очень беспокоит», — заявил он.

По словам Джойса, США испытывают нехватку около 300 тыс. специалистов по компьютерной безопасности для защиты своих электронных коммуникаций.

«Существует связь между Касперским и российской разведкой, и я абсолютно уверен, что российская разведка захочет использовать эту связь в своих интересах», — приводит телеканал слова бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла.

Кроме того, телеканал подтвердил, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, агенты ФБР проводят собеседования с частными компаниями с целью убедить их отказаться от использования продуктов «Лаборатории Касперского».

Запрет на закупки решений Касперского для структур федерального правительства был введен 12 июля 2017 года. Тогда Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами в США. Представитель агентства, обеспечивающего функционирование работы госструктур (GSA), пояснил тогда, что это решение было принято после «тщательного изучения» ситуации. При этом он напомнил, что GSA стремится «обеспечить целостность и безопасность систем и сетей правительства Соединенных Штатов Америки».

В Кремле это решение назвали «политизированным». Еще до этого шага министр связи Николай Никифоров заявлял, что Россия может разработать собственные ответные меры на запрет в США продуктов «Лаборатории Касперского». Никифоров отметил, что не считает «язык односторонних санкций» продуктивным, «потому что Россия тоже может пойти таким путем». «Я надеюсь, что такие решения приняты не будут. Если они будут приниматься, то Россия, конечно, всегда оставляет (за собой. — РБК) право применения каких-то ответных мер, как мы видим на примере сельского хозяйства», — сказал тогда Никифоров.

Глава компании Евгений Касперский назвал утверждения о связях его компании с правительством и спецслужбами России голословными. При этом он намекнул, что за ними могут стоять бизнес-интересы конкурентов. «Некоторые люди не очень счастливы по поводу нашего успеха», — пояснял предприниматель.

Он также неоднократно предлагал властям США ознакомиться с исходным кодом его программ, чтобы убедиться в отсутствии шпионских «закладок» в них. Кроме того, в интервью Associated Press Касперский заявил, что готов перенести часть исследовательских подразделений «Лаборатории Касперского» на территорию США и дать показания в конгрессе. «Если Соединенным Штатам нужно это, мы можем раскрыть исходный код. Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла», — цитирует агентство заявление Касперского.

Касперский рассказал также, что к нему поступали предложения от чиновников о сотрудничестве, причем речь шла о взломе. Предприниматель не уточнил, о правительстве какой страны идет речь, но, сказал он, это не были представители российской власти. «Я немедленно прекратил это. Я даже не хочу об этом говорить», — сказал он.