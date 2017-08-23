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Cегодня минское «Динамо» дебютирует в сезоне КХЛ-2017/18

  • 23.08.2017, 13:02
Фото: ХК "Динамо-Минск"

«Зубры» померяются силами с финнским «Йокеритом».

Минское «Динамо» 23 августа домашним матчем против «Йокерита» стартует в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18.

Pressball.by проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало встречи на "Минск-Арене" в 19.30.

Для минчан это десятый сезон в Континетальной Хоккейной Лиге. Напомним, что «зубры» в межсезонье сменили главного тренера, Крейга Вудкрофта cменил другой канадский специалист - Горди Дуайер.


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