Горди Дуайер представлен команде «Динамо-Минск» 1 8.07.2017, 13:19

4,299

Горди Дуайер

В субботу, 8 июля, новый тренер "Динамо-Минск" Горди Дуайер провел первую тренировку.

Главкома представлял генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который выразил уверенность, что под руководством Дуайера в новом сезоне "зубры" покажут достойный результат.

Также с командой встретились вновь прибывшие члены тренерского штаба — Сергей Стась, который будет отвечать за защитников, и Константин Кольцов, в чьи обязанности войдет работа с нападающими. А вскоре после встречи тренеры и игроки отправились в игровой зал, где и прошла первая тренировка под началом нового главкома, отмечает официальный сайт "Динамо".