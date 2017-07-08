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Горди Дуайер представлен команде «Динамо-Минск»

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  • 8.07.2017, 13:19
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Горди Дуайер

В субботу, 8 июля, новый тренер "Динамо-Минск" Горди Дуайер провел первую тренировку.

  Главкома представлял генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который выразил уверенность, что под руководством Дуайера в новом сезоне "зубры" покажут достойный результат.

Также с командой встретились вновь прибывшие члены тренерского штаба — Сергей Стась, который будет отвечать за защитников, и Константин Кольцов, в чьи обязанности войдет работа с нападающими. А вскоре после встречи тренеры и игроки отправились в игровой зал, где и прошла первая тренировка под началом нового главкома, отмечает официальный сайт "Динамо".


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