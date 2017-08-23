Россия скрывает реальную численность своих войск на учениях «Запад-2017» 8 23.08.2017, 14:24

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Добровольцы развенчали основные тезисы российской пропаганды.

Накануне широкомасштабных маневров «Запад-2017» перед военным руководством Российской Федерации возникла дилемма как одновременно «запугать» НАТО раздутой мощью российской армии, но при этом уместиться в 13 000 группировку войск, регламентируемой Венским документом ОБСЕ, как подготовить плацдарм для агрессии, но создать видимость «преувеличения угрозы». Рецепт был давно отработан на практике и успешно обкатывается и сегодня, пишет informnapalm.org.

С 15 августа в Беларусь начали прибывать подразделения тылового и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, прибывшие российские подразделения с 21 по 25 августа отработают вместе с белорусскими коллегами «вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники».

Эти специальные маневры пройдут в рамках подготовки совместных стратегических учений РФ и Беларуси «Запад-2017». Однако следует обратить внимание, что подготовка самых масштабных в текущем году военных маневров у границ стран НАТО и Украины предстает несколько в ином свете, если ознакомиться с сообщением пресс-службы белорусского Минобороны за 21 июля, в котором сказано, что подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил России прибывают «с 23 июля».

Так с 23 июля или с 15 августа? Анализ информации по подготовке предстоящих маневров в документах и открытых источниках позволяет нам развенчать два главных тезиса российской пропаганды об учениях «Запад-2017».

Тезис первый: «Запад-2017» не угрожает безопасности и стабильности в регионе по причине малой численности заявленных в маневрах сил.

17 июля российское Государственное информагентство «ТАСС» разместило интервью с министром обороны Беларуси Андреем Равковым. Отметим, что это интервью без преувеличения можно считать одним из немногих источников подробной (насколько это позволяет должность Равкова) информации о «Западе-2017». Российские генералы не рассказывали журналистам о будущих маневрах и четверти той информации, которой поделился беларуский министр. Соответственно, он был вынужден сказать то, что сказал.

По словам Равкова, «практические действия органов военного управления и войск пройдут в Беларуси на шести полигонах: Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигонах ВВС и войск ПВО Ружанскийи Домановский, а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь». Всего семь площадок. Выполнять поставленные задачи на них будут около 10 200 военнослужащих, в том числе около 7 200 от Вооруженных сил Беларуси и около 3 000 – от Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее, 20 марта, агентство «Sputnik Беларусь» процитировало того же Равкова о том, какие именно подразделения прибудут в Беларусь из России – это части 1-й гвардейской Краснознамённой танковой армии Западного военного округа РФ, воссозданной осенью 2014 года в Подмосковье.

Отметим, что Равков всегда публично подчеркивал: общие силы, задействованные в учениях и в Беларуси, и в России – не превышают 13 000 человек. Цифра эта не случайна. В «Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», который обязаны соблюдать все государства-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), четко регламентируется: на маневры с численностью личного состава от 13 000 человек должны приглашаться наблюдатели от других стран-участниц ОБСЕ. Именно поэтому мы сегодня видим сознательное акцентирование внимания на цифрах, касающихся учений якобы только на беларуской территории. Более того, в информпространство в течение последнего месяца запускается тезис, якобы в России пройдут совсем другие учения – просто называться они будут также. Хотя даже беларуский министр Равков говоря о численности до 13 000 человек, подчеркивал (сознательно или нет – уже не важно), что не разделяет мероприятия в рамках «Запада-2017» на Кольском полуострове, в Балтийском море, западных областях России и в Беларуси. Министр говорил о географии маневров, как о едином пространстве. И уже здесь начали раздаваться обеспокоенные голоса из стран-участниц НАТО о том, что заявленные 13 000 человек легко могут вырасти до 100 000.

Опасения оправданы. К примеру, 11 августа российская «Независимая газета» процитировала командующего российских ВДВ Андрея Сердюкова, который рассказал о планах задействовать в учениях «Запад-2017» три вверенных ему дивизии. Но не на территории Беларуси, а в Псковской области. Напомним, это только одна из областей Западного военного округа. На сайте Минобороны России имеется информация о подготовке к учениям подразделений, дислоцирующихся в Калининградской, Ленинградской, Псковской, Московской, Брянской, Воронежской областях. Помимо войск Западного военного округа, в маневрах будут задействованы силы Балтийского и Северного флотов.

И здесь стоит вернуться к «Венскому документу», который также обязывает страны-участницы ОБСЕ не проводить в течение трех календарных лет более одного мероприятия военной деятельности, в котором участвуют более 40 000 человек. Россия, начиная с 2013 года, ежегодно проводит Стратегические учения, перебрасывая войска численностью личного состава далеко за 40 000 человек. Подобная практика сформировалась еще во время учений «Запад-2013» и была отточена весной 2014-го на границе с Украиной. Секрет имеет две составляющих. Во-первых, перед каждым из ежегодных Стратегических учений Минобороны начинает внезапную общую проверку боеготовности в том или ином Военном округе. Под ружье поднимают всех. А численность личного состава в заявленных учениях на бумаге так и остается до 13 000 человек. Во-вторых, уже описанными выше вбросами формируют мнение о нескольких независящих друг от друга учениях. Помните «Внезапную проверку боеготовности войск Западного и Центрального военных округов» 26 февраля 2014 года? Войска тогда были подняты в 14.00 по московскому времени. Именно в этот день в Симферополе крымчане блокировали здание Верховного Совета Крыма и не допустили принятия решения о проведении «референдума» об отделении автономии от Украины. А ночью уже появились «зеленые человечки». Позже, 24 апреля 2014-го, Россия «начала» (на самом деле продолжила) концентрацию вооруженных сил в приграничных с Украиной районах. Назвали это «учениями батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов». Но уже не с целью проверки боеготовности, а по причине начавшейся Антитеррористической операции на Донбассе. В результате, к началу мая только от Брянска до Ростова-на-Дону вдоль границы с Украиной было сосредоточено до 40 000 человек. А «Венский документ» формально был соблюден.

Тезис второй: «Запад-2017» не угрожает безопасности и стабильности в регионе по причине «оборонительного» характера маневров

И беларуский, и российский генералитет вторят, что учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительную направленность, служат укреплению мира и безопасности.

Западные источники же, наоборот, отмечают, что в рамках учений в Калининградской области могут отрабатываться элементы подготовки к пуску ракет с ядерными боеголовками из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Что само по себе не поспособствует укреплению безопасности в регионе.

Но даже если отбросить не подтвержденную информацию и обратиться только к официальным источникам, задуматься есть над чем. Еще раз процитируем командующего ВДВ России Андрея Сердюкова касательно задач, которые поставят перед личным составом только в Псковской области: «…в условиях реальной войны десантникам предстоит выполнять задачи по охвату войск противника с воздуха. Они должны вести боевые действия и проводить операции в автономном режиме, в отрыве от основных сил…». Впрочем, и без этой цитаты понятно, что сама специфика задач, которые обычно ставятся перед подразделениями ВДВ, имеет мало общего с обороной.

В Ленинградской области инженерные подразделения Западного военного округа еще в конце июня начали проводить работы по фортификационному и инженерному оборудованию полигонов в преддверии учения «Запад-2017». «При отработке тактических действий военнослужащим предстоит проводить разминирование минных полей, проделывать в них проходы для личного состава и техники», – сообщает пресс-служба Округа.

С весны к учениям готовится и переведенная после начала войны в Украине из Нижнего Новгорода в Воронеж 20-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия. Официально ее называют «самым крупным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации».

Здесь не лишним будет отметить, что, начиная с 2014 года, в Западном и Южном военных округах России формируется ударный кулак из трех армий, направленных на запад. И все они «обрастают» новыми подразделениями с дислокацией у российско-беларуской и российско-украинской границ. Так, в Подмосковье, как уже отмечалось выше, расположилась 1-я гвардейская Краснознамённая танковая армия. В Смоленской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях развернулась 20-я общевойсковая армия. В Ростовской области сформирована 8-я гвардейская общевойсковая ордена Ленина армия.

Кстати, по этому поводу интересно напомнить циничное заявление посла России в Беларуси Александра Сурикова, которое он озвучил в 2016 году. Он указал, что беспрецедентное усиление военного присутствия россиян у западных границ – «превентивная мера» в связи с радикализацией украинского общества. То есть посол оправдал развертывание полноценных дивизий «защитой российских рубежей» от нападения со стороны Украины.

Отметим, что в истории Вооруженных сил России последнего времени выделяются как минимум два Стратегические учения, которые были использованы далеко не во имя укрепления мира и безопасности, а заявленная «защита» носила характер нападения на соседние государства. В частности, учения «Кавказ-2008» Москва использовала для развертывания группировки войск. Сразу же после маневров РФ осуществила вторжение в Грузию. А на учениях «Запад-2013», проходивших на территории Беларуси, оперативное построение группировки войск полностью совпало с построением войск вдоль российско-украинской границы в следующем 2014 году. Ниже приведем иллюстрирующие этот тезис слайды, опубликованные ранее Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Наконец, остается открытым вопрос о причинно-следственной связи недавнего всплеска публикаций касательно «Запада-2017». Как известно, топ-новостью предстоящие маневры вновь стали 10 августа, после подачи президентом России Владимиром Путиным на ратификацию в Госдуму Протокола с изменениями в Соглашение между РФ и Беларусью касательно совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО.

Как уже писал InformNapalm, изменения были приняты еще в ноябре 2016 года и носят технический характер: в Соглашении меняется ряд терминов в соответствие с новыми Военными доктринами двух государств (Беларусь новую доктрину утвердила в июле 2016-го, Россия – в декабре 2014-го).

Принципиальное значение здесь имеет дата подачи Путиным документа на ратификацию. Согласно законодательству Беларуси, такой Протокол утверждает своим указом президент республики. Лукашенко это сделал еще 10 марта 2017 года. А по российскому законодательству подписи президента недостаточно – должна быть ратификация в парламенте. Вот только Государственная Дума РФ выходит с летних каникул 11 сентября. Найдутся ли голоса в Думе в поддержку документа? Вопрос риторический. Проголосуют в первый же день единогласно. Иными словами, с ноября по июль Путин не замечал принятых изменений к Соглашению. Но и не стал ждать формального 10 сентября. Боялся долгого прохождения в комитетах, в результате чего учения, основная часть которых должна стартовать уже 14 сентября, пройдут без обновленного Соглашения? Думается, что ответ на эти вопросы кроется не в бюрократии, а в необходимости держать в напряжении государства, которые Москва еще в 2000-х определила для себя в качестве врагов.

Россия с легкостью втянула Лукашенко в свою гибридную войну (о том, в обмен на что – тема отдельного материала). И втянут он был еще в 2013 году, когда на белорусских военных аэродромах несла боевое дежурство российская авиация. Вот только статус Субъекта в этом противостоянии для Беларуси теперь, похоже, опустили до Объекта. Лукашенко, возможно, не понимает, что после подобной провокации обязательно последуют и другие. В Москве совсем не забыли о проекте межгосударственного Соглашения касательно своей авиабазы на территории Беларуси. Также, как и не забыли о планах размещения в Беларуси комплексов «Искандер», не смотря на то, что пока об этом говорят не официальные лица, а отставные генералы.

Следует помнить, что методы ведения Гибридной войны, отточенные Россией с 2008 года, не всегда означают строевой шаг по проспектам европейских столиц. Для них гораздо выгоднее использовать Беларусь в качестве площадки для постоянного нагнетания ситуации на границах с ЕС и Украиной.