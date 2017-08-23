История о попытке выпускника БГАТУ избежать распределения 5 23.08.2017, 15:57

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ Фото: 21.by

Белорус пять лет учился на инженера-механика и в нынешнем году счастливо выпустился из БГАТУ.

Распределение направило его на один из СПК невдалеке от Малориты. Но там парень оказался не нужен, пишет onliner.by.

При таких раскладах, считают студенты, вузы либо перераспределяют, либо дают справку о свободном трудоустройстве. Борис, конечно, хотел второй вариант, тем более нашел теплое место в Минске, но его надежда умерла в университетских коридорах. В БГАТУ объяснили, почему драмы в этой истории нет.

«Почему нельзя пойти человеку навстречу и почему все так сложно?»

— СПК я оказался не нужен, — говорит выпускник. — Мне дали время поискать рабочее место самостоятельно. Нашел в посольстве. Немного не по моей специальности, но тема хорошая. Подал документы, прошел отбор на иностранном языке, приглянулся.

Люди были готовы заключить договор, дали список необходимых бумаг, потом вызвали к себе. Я честно сказал, что надо мной висит универская отработка. Стали думать, как быть. Сказал, мол, чуть что — готов выплачивать компенсацию универу.

Естественно, требовалось узнать конкретную сумму. Пошел в университет — и вот тут начались непонятки. Просишь у людей конкретику, но не получаешь ее. Надо мной чуть ли не смеялись. Типа специальность не твоя, чего ты туда лезешь.

Сказал, что готов возмещать. Отправили в отдел кадров, но и там никакой конкретики. Женщина сказала, что выплата составляет то ли 16, то ли 18 тысяч белорусских рублей. Снова без конкретики. Пошел в бухгалтерию, там услышал 16 тысяч — это для целевиков, а для меня 12. Плюс вычет за стипендию и плату по общежитию.

По кругу вернулся в отдел кадров. Говорю, в законе написано, что при отсутствии добровольных выплат в течение полугода университет может обратиться в суд. Спрашиваю, можно рассрочку? Что будет, если буду оплачивать по 100 евро в месяц? Вы обратитесь в суд? Нормального ответа я не получил, только: «Если не выплачиваешь, вопросом занимается прокуратура».

В итоге решил писать заявление на имя проректора, чтобы мне предоставили конкретную сумму. Написал. Услышал, что отвечать на него будут две недели. Ну а две недели меня уже никто не будет ждать в посольстве. Вот я и не могу понять, почему нельзя пойти человеку навстречу и почему все так сложно?

«Все документы были подготовлены менее чем за неделю»

Журналисты позвонили в БГАТУ, чтобы узнать, как эта история видится с университетской стороны. Вот что они ответили:

— От выпускника отказались на первоначальном месте распределения. Надо понимать, что с момента распределения до момента прибытия на место распределения проходит порядка полугода. Предприятию не понадобилось два механика.

Но ничего. Парню подыскали сразу два места в том же районе — один СПК и одно ОАО. Дали неделю. Думали, может, найдет что-то ближе к месту жительства. Это Брестская область. Но парень поехал в Минск и здесь быстро нашел себе место садовника в одном из посольств.

Правда, возникает вопрос: чего он пойдет туда работать, когда два предприятия не против взять его к себе на распределение?

Если не хотите отрабатывать распределение, по закону должны возместить средства, потраченные на вашу учебу. Пишется заявление, мол, прошу предоставить возможность возмещения средств, делается расчет и соответствующий приказ, высылается письмом на домашний адрес. Письмо — обязательно с уведомлением, чтобы университет был уверен: информация получена. И все — с этого момента у человека есть полгода, чтобы возместить средства. Если сумма через полгода не возмещена полностью, мы обращаемся в прокуратуру.

В случае когда вся сумма возмещена, пишется приказ о выдаче справки о самостоятельном трудоустройстве в связи с тем, что выпускник больше ничего не должен государству. Да, бывает, бывший студент просто не прибывает на место работы, ему выставляется счет. Только это уже не возмещение, а взыскание средств.

Что касается молодого человека, который обратился к вам, то изначально ему на словах объяснили, что для выпускников сумма компенсации за неотработанное распределение одинакова. И составляет 16 445 белорусских рублей.

Выпускник отправился на прием к проректору, потом написал заявление на его имя, затем пошел по кабинетам, в общем, запускал официальные процедуры. Молодому человеку хотелось официальной информации. Понятно, что это процедуры и, соответственно, время. Однако все документы были подготовлены менее чем за неделю. Мы со своей стороны выполнили все официальные процедуры быстро.

Теперь про то, почему история о напрасной борьбе. После того как студент узнал точную сумму компенсации, его все равно не взяли на минскую работу. Говорит, потому что военнообязанный.