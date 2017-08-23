Ни дня без санкций или Опять Обама 23.08.2017, 16:46

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Барак Обама

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Может Обаму наконец-то объявят в России не въездным.

Итак, Минфин США намедни принял решение расширить антироссийские санкционные списки, в связи с сотрудничеством с КНДР. В принципе, ничего неожиданного, тем более, что политика в отношении КНДР у Вашингтона стала в последние месяцы ещё более жесткая чем прежде. Но, больше всего в этой новой главе бесконечной истории меня порадовал МИД РФ, не изменяющий своей роли паяцев, пишет блогер Злой одессит, блогер для Livejournal.

Разумеется, в МИД РФ уже заявили, что прорабатывают план «неизбежных ответных мер». Конечно, уверен, на этот раз ответные меры России будут ничуть не менее жесткими и болезненными чем в прошлый раз, когда из оплота русского мира выдворили сотни дипломатов и сотрудников диппредставительств США. Благодаря этим болезненным ответным мерам Россия не только показала свою мощь и бескомпромиссность, но и добилась долгожданного безвизового режима с США! Но и не один лишь этот факт меня порадовал.

Настоящей вишенкой на торте стало то, что МИД РФ обвинил в новой порции санкций… догадались уже кого? Верно – Обаму!

И вот, снова, бывший президент США, который уже как более полугода сёрфит на одном из белоснежных побережий Атлантики, становится центральной фигурой в гневных речах РФ. То есть не Трамп и его администрация, а именно Обама враг всех россиян, насаждает им волю загнивающего капитализма.

Право, смешно уже. Не настолько смешно насколько глупо, но всё же.

Всё же интересно, каковы же на самом деле будут эти «ответные меры»? Вот, даже не знаю. Может Обаму наконец-то объявят в России не въездным?

Думаю, это будет настоящий, несокрушимый и мощный ответ! Ну, или, как вариант, поднимут тарифы ЖКХ.

Кстати, напомню, что Минфин США подготовил ещё один пакет санкций в отношении России в связи с её вмешательством в выборы президента США в 2016 году. Так что не расходимся, этот сезон ещё не закончился!