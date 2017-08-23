Евгений Липкович: Одним словом - клиника 5 23.08.2017, 16:52

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Евгений Липкович

Фото: facebook.com

Белорусам пора научиться жить без идиотских высказываний Лукашенко.

Власти всеми силами пытаются отвлечь белорусов от экономического кризиса и насущных проблем. Масштабная «битва за урожай», популистские заявления и псевдодостижения. Белорусская журналистка Ирина Халип точно подметила, что Лукашенко «заспамил» все информационное пространство нашей страны. Стоят ли нашего внимания новые «изобретения» луканомики, как научиться фильтровать «медиаспам» – cайт Сharter97.org узнавал у известного белорусского блогера Евгения Липковича.

- Вчера белорусские машиностроители отрапортовали, что «долгожданный» белорусский электрокар готов. Но загвоздка в том, что никакой инфроструктуры для электромобилей в Беларуси нет. Как-то не логично получается.

- Тут не волнуйтесь, «натыкают» розеток по всей стране, где надо и не надо. Вопрос в другом: по всему миру спрос рождает предложение, а в Беларуси – по-другому. Cтроят БелАЭС, электроэнергию некуда девать будет, электричество нужно потреблять и тут они занялись электромобилем. По-моему прогресс не так работает. Первопричиной развития этой отрасли должен быть рост потребления электроэнергии, а тут выходит, что первопричина – переизбыток. Клиника одним словом.

- Лукашенко, видимо, не дает покоя слава Илона Маска, ведь совсем недавно он заявил о том, что Беларусь приблизилась к созданию «суперкомбайна», даже есть конкретные наработки белорусских конструкторов.

- Не дает ему покоя и все тут. Ситуация проста: он когда-то обещал, что белорусские программисты догонят и перегонят Microsoft. Cказал он это перед белорусскими студентами, которые что-то там изобрели. А в итоге? Не догнали и не перегнали. Нам всем пора научиться жить без Лукашенко, пусть себе говорит, что угодно. Денег нету, рейтинг упал ниже плинтуса, влияния на Россию нет никакого. Вот он и пытается всеми силами привлечь наше внимание длинным языком и идиотскими высказываниями.