Шведские правозащитники поддержали Федынича и Комлика 23.08.2017, 17:36

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Правозащитная организация Civil Rights Defenders призвала белорусские власти немедленно снять обвинения с профсоюзных лидеров.

Шведская правозащитная организация Civil Rights Defenders глубоко обеспокоена недавними действиями белорусских властей и осуждает преследование двух правозащитников - председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика, сообщает ПЦ «Весна».

Civil Rights Defenders призывает белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить Игоря Комлика и снять все обвинения против него и Геннадия Федынича.

Civil Rights Defenders напоминает о деле председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, который был осужден за «уклонение от уплаты налогов» на четыре с половиной года лишения свободы с конфискацией имущества непосредственно в результате его законной деятельности в защиту прав человека в Беларуси. В 2013 году Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям пришла к выводу, что его задержание было произвольным и что Беларусь не выполняет свои международные обязательства в области прав человека.

«Беларусь является участницей ряда международных конвенций по правам человека, но на практике исключительно редко выполняет свои международные обязательства. Организации гражданского общества по-прежнему сталкиваются с ограничением своих гражданских и политических прав. Режим продолжает подавлять критические голоса в стране путем преследования, запугивания и задержаний. Это неприемлемо. Беларусь должна немедленно освободить Игоря Комлика и снять все обвинения, выдвинутые против Игоря Комлика и Геннадия Федынича», - говорит программный директор Civil Rights Defenders по региону Евразии Йоанна Курош.

Civil Rights Defenders срочно призывают правительство Беларуси:

- Немедленно и безоговорочно освободить Игоря Комлика;

- Снять все обвинения, выдвинутые против Игоря Комлик и Геннадия Федынича;

- Выполнять все свои международные обязательства и гарантировать их право на свободу мирных собраний и ассоциации в соответствии со статьями 21 и 22 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыски в офисах и домах нескольких лидеров профсоюза РЭП. Были изъяты финансовые документы и компьютеры.

Во время обыска были задержаны Геннадий Федынич и Игорь Комлик, и, по официальной информации, представленной Комитетом государственного контроля Республики Беларусь, против них было возбуждено уголовное дело. Оба обвиняются по статье 243, части 2, УК РБ за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, и им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Геннадий Федынич был освобожден в тот же день после допроса, в то время как Игорь Комлик остается под стражей.