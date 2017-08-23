Лев Марголин: Россия и Беларусь оказались во взаимном цугцванге 23.08.2017, 17:59

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Обе стороны делают только вынужденные ходы.

Правительство России одобрило выделение Беларуси в 2017 году государственного финансового кредита на 700 млн долларов. Беларусь получит кредит в российских рублях, средства предназначены для погашения и обслуживания белорусского госдолга перед Россией. Договоренность о выделении кредита достигнута в апреле на встрече руководителей двух стран.

Является ли новый российский кредит критически необходимым для Минска? Своим мнением с "Беларускай праўдай" поделился экономист Лев Марголин.

- Кредит больше необходим России, чем Беларуси. Беларусь долго настаивала на предоставлении кредита, и наконец, дождалась. Предназначение кредита – погасить предыдущие российские кредиты; не будет денег, Минск не погасит прежние российские кредиты. Россия оказалась перед выбором: или сегодня согласится на дефолт союзника, или отсрочить. Пройдет год-два-три, возможно, ситуация изменится, и Беларусь окажется способной оплачивать старые долги без привлечения новых займов. Такой сценарий маловероятен, но проблему всегда лучше отложить на завтра.

- А почему Россия заинтересована в том, чтобы отсрочить дефолт Беларуси?

- Иначе придется списать долги сейчас. А сейчас на бумаге все красиво: старые долги погашаются.

Россия часто списывают долги – как истинная наследница Советского Союза. СССР списал массу долгов как безнадежные, да и Россия в последнее время часто прощает долги. Да и что такое 700 миллионов по сравнению с миллиардами, которые получает Венесуэла от России? Мелочи…

- В Москве неоднократно называли цифры «спонсорской» помощи Беларуси. Например, в начале года Кремль напомнил, что только с 2011 по 2015 годы РФ беспошлинно ежегодно поставляла 18-23 млн тонн нефти – российский бюджет недополучил $22,3 млрд. Беларуси выделено свыше $6 млрд кредитов по различным траншам, еще $2,5 млрд по различным траншам Минск получил в виде кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Сначала звучат суммы долга, зате озвучивается требование вернуть долги… Что потребует взамен?

- Помощь России де-факто превышает сумму выделенных кредитов, куда не включаются скидки на нефть, на газ и так далее. Основная сумма помощи скрыта как раз в бонусах.

Беларусь находится в более выгодном положении: нет денег на возврат российских долгов. Одолжите еще – мы вернем старые долги, не хотите – извините, нечем возвращать. А в результате России придется списывать долги, как уже неоднократно списывала долги развивающимся странам.

Беларусь тоже не заинтересована в демонстративном отказе от долговых обязательств: это подрывает репутацию страны, в том числе и на западных рынках, где размещаются белорусские облигации. А с другой стороны, и Россия видит: нет денег у Беларуси. И что с этим делать?

Долговой поводок причиняет взаимную боль. Мы наблюдаем взаимный цугцванг, когда у каждой стороны остались только вынужденные ходы. Свободы действий больше нет.