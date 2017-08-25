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«Спасибо деду за победу»: Минск готовится к Акции предупреждения

  • 25.08.2017, 12:47
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Константин Острожский продолжает звать белорусов на Октябрьскую площадь 8 сентября в 19.00.

Наклейки с изображением Константина Острожского и приглашением на Октябрьскую площадь 8 сентября в 19:00 появляются в столице.

Наклейки с легендарным гетманом, победившем 8 сентября 1514 года московских оккупантов под Оршей, можно заметить в центре города и на окраинах, на остановках общественного транспорта и возле магазинов и рынков, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Общественные активисты, распространяющие наклейки, призывают рассказывать об акции своим друзьям и знакомым:

— Независимость Беларусь за эти годы стала серьезной ценностью для жителей страны. И сейчас, когда она под угрозой, важно, чтобы все понимали, что защитить Беларусь можем только мы сами. Нам не нужно ради этого брать в руки оружие, как братьям-украинцам. Нам достаточно выйти на Площадь. Поэтому сейчас очень важно распространить информацию о предстоящей акции.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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