Видеофакт: Российские штурмовики приземляются под Минском 5 25.08.2017, 10:34

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Отрабатывается переброска на белорусские аэродромы боевых самолетов СУ-25.

На трассе Минск-Могилев в соответствии с планом подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2017» под руководством командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси проводится оперативно-тактическое учение с авиацией.

Для этого перекрыт один из участков шоссе М4 Минск-Могилев, с обеих сторон трассы оборудованы командные пункты, находится большое количество белорусских и российских офицеров, сообщает «Радыё Свабода».

Аккредитованные журналисты ведут прямую видеотрансляцию в социальных сетях.

Согласно замыслам учения, запланирована передистокация самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил России на военные аэродромы Беларуси.

Первым на импровизированный аэродром приземлился белорусский транспортник АН-26, ожидается отработка посадки вертолета и российских военных штурмовиков СУ-25.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».