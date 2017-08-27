Светлана Алексиевич получила престижную польскую награду
- 27.08.2017, 14:37
Известная белорусская писательница стала лауреатом награды им. Станислава Винценца.
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич стала лауреатом награды «Новая культура новой Европы им. Станислава Винценца», которую вручат во время Экономического форума в Кринице, передает «Радио Польша».
Награду известная белорусская писательница получит 5 сентября, перед этим она встретится с читателями в Кракове.
Награда «Новая культура новой Европы им. Винцеца» уже несколько лет присуждается лицам и учреждениям, которые популяризируют культуру стран Центральной Восточной Европы.
Награда Винценца предполагает денежное вознаграждение в размере 40 тыс. злотых (около 9,5 тыс. евро).