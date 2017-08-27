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Светлана Алексиевич получила престижную польскую награду

  • 27.08.2017, 14:37
Светлана Алексиевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Известная белорусская писательница стала лауреатом награды им. Станислава Винценца.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич стала лауреатом награды «Новая культура новой Европы им. Станислава Винценца», которую вручат во время Экономического форума в Кринице, передает «Радио Польша».

Награду известная белорусская писательница получит 5 сентября, перед этим она встретится с читателями в Кракове.

Награда «Новая культура новой Европы им. Винцеца» уже несколько лет присуждается лицам и учреждениям, которые популяризируют культуру стран Центральной Восточной Европы.

Награда Винценца предполагает денежное вознаграждение в размере 40 тыс. злотых (около 9,5 тыс. евро).


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