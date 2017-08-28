Как выбрать подержанный автомобиль и не прогадать 7 28.08.2017, 9:55

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115 правил выбора бывшего в употреблении авто.

Автомобильный блогер, журналист и писатель Александр Долгих составил свод правил, которых стоит придерживаться при покупке. Некоторые из них касаются российского законодательств, но большинство – универсальны, пишет ej.by.

Первым делом

1. Точно определите свой бюджет. Должна быть конкретная сумма, которую вы готовы потратить на автомобиль. Никаких диапазонов типа 400–450 тысяч быть не должно. Вы же точно знаете, сколько денег у вас есть.

2. Оставьте 15% от этой суммы на ремонт, обслуживание и прочие расходы. Не надо думать, что вы найдете автомобиль, в который не придется вкладывать деньги. Такого не бывает. Оставляйте 15% и спите спокойно.

3. Определите для себя 2–3 модели, которые будете отслеживать на сайтах объявлений. Так вы облегчите себе жизнь и сможете узнать их болячки и всю подноготную.

4. Выбирайте только те автомобили, которые вы потянете по обслуживанию. Четырехлетняя «Лада» и 15-летний «мерседес» стоят одинаково, но обслуживание «мерседеса» будет примерно в 2–2,5 раза дороже.

5. Определите список опций, которые точно должны быть. Формулировка типа «комплектация как можно богаче» не подойдет.

6. Ограничьте себя годом выпуска и пробегом, с которым вы сможете жить. Только не занижайте желаемый пробег. Установите границу, исходя из расчета, что за год машина в среднем проезжает 20 000 км.

7. Чем четче вы будете понимать, какой автомобиль хотите (с каким мотором, коробкой и комплектацией), тем проще будет искать.

8. Определите среднюю рыночную стоимость автомобиля, который ищете. Можете посчитать ее сами, можете воспользоваться встроенными функциями на популярных сайтах объявлений.

9. Изучите модель, которую ищете, по форумам и в соцсетях типа Drive2.

10. Перед тем как искать машину, приготовьте всю сумму за нее наличными. Чтобы не случилось так, что вы нашли подходящий автомобиль, а деньги еще нужно заказывать или снимать по банкоматам.

Поиск объявлений

11. Подпишитесь на обновления интересующих вас моделей в приложениях бесплатных объявлений и звоните сразу, как только человек выложил объявление.

12. Самые хорошие машины по выгодным ценам покупают буквально за несколько часов, максимум — дней, так что не тормозите, не откладывайте звонок и встречу до вечера или до выходных.

13. Никогда не ведитесь на объявления с явно заниженной ценой. Никто в здравом уме не будет продавать авто слишком дешево. Люди, которым срочно нужны деньги, продают машины через посредников или организации типа «Выкупим ваш автомобиль быстро и дорого».

14. Установите на компьютер бесплатные расширения для браузеров, позволяющие определить, сколько машин уже было реализовано продавцом.

15. Никогда не переводите никому деньги в качестве задатка без расписки.

16. Не тратьте время на объявления, у которых очень много просмотров: они фейковые.

17. Не обращайте внимания на объявления с очень скудным описанием или несколькими фотографиями.

18. Ищите в первую очередь частные объявления. У перекупщиков аналогичная машина почти всегда будет дороже, а иногда еще и в худшем состоянии.

19. Помните, что автосалоны даже официальных дилеров как ни в чем не бывало продают битые автомобили.

Хотя автосалон автосалону рознь, среди официалов тоже есть те, кто впаривает, а не продает.

20. «Серые» автосалоны часто проводят махинации с договорами, так что перечитывайте каждый лист, когда вам приносят документ на подписание.

21. Помните, что кредитов за час не бывает. По крайней мере, с нормальными условиями.

22. Покупать машину у перекупщика можно только в самом крайнем случае, если других вариантов нет и не предвидится.

23. Если машину продает женщина, насторожитесь. Скорее всего, это оператор кол-центра «серого» автосалона, который прикидывается частником.

24. Машину с чистым двигателем и подкапотным пространством следует проверять с двойным пристрастием. Двигатель моют либо по незнанию, либо чтобы скрыть какие-то следы и подтеки.

25. Смотрите на место встречи в объявлении. Частники обычно указывают район или улицу, перекупщики — только город.

26. В машине на фотографиях должны быть следы жизни, потому что, как правило, частники ездят на машине, пока не продадут.

27. Присматривайтесь к мелочам. Бирки на ключах, специальные коврики, очерненные шины выдают автосалоны и перекупщиков.

Осмотр автомобиля

28. Всегда задавайте по телефону максимально много вопросов.

29. Спрашивайте не общие вещи, а конкретные. Например, когда был последний техосмотр, где он проводился, что меняли и так далее.

30. Запоминайте или даже записывайте ответы. Их нужно будет вспомнить, если дело дойдет до осмотра.

31. ПТС должен быть оригинальным, если машине меньше восьми лет. Почему — это отдельная история. Просто запомните это правило, чтобы не рисковать.

32. Продавать машину должен тот, кто указан в качестве владельца в ПТС. Не кум, не брат, не сват. В крайнем случае машину жены может продавать муж. Тогда проверьте штамп в паспорте.

33. Проверяйте VIN на машине и в ПТС. Обязательно. Многие забывают делать эту банальную проверку, думая, что никто не пойдет на такое откровенное и очевидное мошенничество.

34. Спросите у продавца то же, что спрашивали по телефону, и сравните ответы.

Кузов

35. Если можете, то возьмите в аренду толщиномер и посмотрите в интернете нормы толщины ЛКП для конкретной модели.

36. Проверяйте толщину краски минимум в пяти местах на каждой детали. То есть дверь нужно измерять минимум в центре и в четырех углах. Чем больше точек проверки, тем лучше.

37. Проверяйте толщину краски на крыше и в дверных проемах, на стойках дверей.

38. Если можете, возьмите в аренду прибор для диагностики электроники. Если не можете, не расстраивайтесь: с ним еще нужно разбираться.

39. Не покупайте машину с толщиной ЛКП больше 1 000 микрон на кузове и больше 400 микрон на силовых элементах кузова (стойках, лонжеронах и так далее).

40. Сравнивайте оттенки и тона краски на соседних элементах кузова.

41. Смотрите, нет ли подтеков краски.

42. Проверьте, нет ли в лаке вкраплений пыли и волос.

43. Смотрите, нет ли краски на молдингах, хромированных деталях, уплотнителях.

44. Обратите внимание на шагрень (неравномерность покрытия, как рябь на воде) на соседних деталях. Отражение должно быть одинаковым.

45. Смотрите, нет ли «паучков» на кузове и очагов ржавчины. «Паучки» — это едва заметные трещины краски.

46. Осмотрите пороги. Часто тоновые переходы при покраске делают там, чтобы было незаметно.

47. Отогните уплотнитель, посмотрите, не отличается ли там тон краски.

48. Посмотрите на зазоры, они должны быть одинаковые слева и справа.

49. Осмотрите машину при хорошем дневном освещении, желательно в облачную погоду, под разными углами. Любая маленькая вмятина или царапинка — повод для торга.

50. Осмотрите лакокрасочное покрытие машины очень внимательно на каждом элементе. Микрократоры — углубления размером не больше миллиметра в краске или лаке — говорят о том, что машину красили.

51. Зазоры должны быть равномерные по всей длине. Если это только не старая вазовская «шестерка».

52. Проверьте маркировку и дату выпуска каждого стекла.

53. Посмотрите, стыкуются ли между собой выштамповки и молдинги на разных деталях. Часто их очень сложно подогнать после снятия детали.

54. Смотрите на бампер. Он не должен выступать за кузов.

55. Посмотрите на фары и противотуманки. У них должна быть одинаковая маркировка, и они должны быть одинаково помутневшими от времени.

56. Загляните под коврик в багажнике.

Под ковриком могут быть следы покраски или повреждений. Там их обычно никто не маскирует.

57. В нише запасного колеса не должно быть воды и плесени.

58. Посмотрите на сварные швы и на места точечной сварки. Они должны быть с обеих сторон симметричными и одинаковыми.

59. Обратите внимание на износ шин. Они должны быть изношены равномерно.

60. Смотрите на лонжероны. На них не должно быть складок, следов краски, мастики и чего-то еще. (Если не знаете, что такое лонжероны, посмотрите картинки в интернете — это будет в тысячу раз нагляднее, чем словесное объяснение.)

61. Подкапотное пространство не должно быть вымытым, но и не должно быть подтеков — только следы нормальной эксплуатации.

62. Посмотрите, не сбита ли краска с болтов дверей, капота, двери багажника.

63. Проверьте, одинаковые ли болты везде.

64. Посмотрите, нет ли содранной краски в дверном проеме. Если есть, проверьте, есть ли аналогичные следы на самой двери. Если есть, значит, дверь трется о порог — это плохо. Если нет — это царапины от каблуков и сумок, все нормально.

65. Обратите внимание на лючок бензобака — краска с болтов не должны быть сбита. Дело в том, что именно его чаще всего используют для подбора краски при ремонте машины.

66. Проверьте амортизаторы, нажав на машину с каждого угла, чтобы она раскачалась. Должно быть только одно колебание вверх-вниз, в противном случае амортизаторы придется менять, а это почти всегда дорого.

Салон

67. Посмотрите на то, как изношен руль, педали, рычаг КПП и подлокотник. Это даст вам представление о реальном пробеге машины. И хотя у разных машин износ может быть разным, потренировавшись, вы сможете стать экспертом в этом деле.

68. Если руль в чехле, снимите его, чтобы оценить реальное состояние.

69. Принюхайтесь. В салоне не должно пахнуть сыростью или плесенью.

Не должно быть вообще никаких посторонних запахов.

70. Насторожитесь, если будет сильно пахнуть ароматизатором. Скорее всего, продавец хочет замаскировать какой-то другой запах.

71. Проверьте обивку под сиденьем. Она должна быть сухая и не должна рассыпаться.

72. Поднимите коврики в салоне. На ковролине и под сиденьями не должно быть разводов.

73. Посмотрите, есть ли под ковриком вмятина от пятки правой ноги. Если есть, пробег далеко за 200 000 км.

74. Проверьте, работают ли фиксаторы дверей. Если нет, пробег за 200 000 км.

75. Посмотрите на обивку потолка. Она не должна быть вспученной.

76. На передней панели не должно быть разрывов.

77. Посмотрите на ремни безопасности. На них должны быть пластмассовые ограничители для бляхи, которая вставляется в замок. Если их нет, скорее всего, машина была в аварии.

78. Проверьте работу кондиционера. Лучше всего по спаренным металлическим трубкам, идущим из подкапотного пространства в салон (одна должна быть холодной, другая горячей), но можно и просто включив кондиционер на максимальные обороты и на минимальную температуру.

79. Проверьте, горят ли все контрольные лампы на панели приборов при включении зажигания.

80. Лампочки давления масла и подушек безопасности должны гаснуть по отдельность.

81. После запуска двигателя все контрольные лампочки должны гаснуть (кроме ручника, если он затянут).

Тест-драйв

82. Проверьте масло. Уровень должен быть между отметками «минимум» и «максимум». Масло не должно быть черным (особенно если мотор бензиновый).

83. Масло не должно пахнуть гарью, не должно быть никаких посторонних частичек, налета, мусора.

84. Заведите машину. Из выхлопной трубы не должен идти густой дым любого цвета.

85. Если машина на механике, проверьте сцепление. Если оно схватывается сразу — хорошо. Если нет — сцепление придется скоро менять, а это дополнительные траты и повод торговаться.

86. На автомате не должно быть рывков и дерганий при переключении коробки из P в R или из R в D и обратно.

87. Не должно быть рывков при переключениях во время движения с нажатой до упора педалью газа.

88. Машину не должно уводить в сторону при движении.

89. Руль должен стоять прямо, когда машина едет прямо.

90. Выключите музыку и прислушайтесь к звукам. Любой звук зафиксируйте в голове, чтобы потом описать его профессионалу.

91. Резко затормозите. Руль не должно бить, заодно, возможно, получится проверить работу ABS.

Перед покупкой

92. Обо всех посторонних звуках, которые услышали во время тест-драйва, расскажите мастеру при заезде на сервис перед покупкой. Вам должны проверить подвеску и сказать, насколько все там серьезно. У вас будет как минимум повод поторговаться с продавцом.

93. Если не делали диагностику электроники сами, проверьте ее в ближайшем автосервисе.

94. Торгуйтесь только обоснованно.

95. Проверьте машину на сайте ГИБДД.

96. Проверьте машину на сайте Федеральной службы судебных приставов.

97. Проверьте машину на сайте Avtokod.mos.ru, если покупаете машину в Москве и области.

98. Проверьте машину по базе Федеральной нотариальной палаты.

99. Составлять договор купли-продажи можно в простой письменной форме одной ручкой и одним почерком. Указывать там нужно паспортные данные покупателя и продавца и все данные из ПТС. Никакой дополнительной юридической силы и гарантии чистоты сделки договор купли-продажи, составленный у посредников, не имеет.

100. Указывайте дату и время сделки в договоре купли-продажи. Это убережет вас от уплаты штрафов предыдущего владельца.

101. Четко прописывайте стоимость автомобиля и сумму, переданную продавцу. Если что, то именно ее вам вернут через суд.

102. Прописывайте пункт о том, что автомобиль на момент составления договора не был продан кому-то еще, на него не имеет права собственности кто-то еще, автомобиль не заложен, не арестован и не является предметом спора.

103. Всего должно быть три экземпляра договора (для вас, для продавца и для ГИБДД).

104. Вносить изменения в ПТС нужно только одной ручкой и одним почерком.

105. Вместе с ПТС и ДКП продавец должен вам передать два комплекта ключей, в том числе от сигнализации и противоугонки, СТС, диагностическую карту.

106. Если вы отдали деньги продавцу, а он вдруг просит вас расторгнуть договор и возвращает деньги, проверяйте деньги в банке. Часто отдают обратно не ваши деньги, а фальшивки.

107. Для постановки машины на учет нужен ПТС, паспорт, старое СТС, новая страховка и квитанция об оплате госпошлины. По умолчанию старые номера переходят новому владельцу.

108. Перерегистрировать машину на себя нужно в течение десяти дней, иначе будут проблемы.

109. Лучше брать продавца с собой в ГИБДД.

110. Проверяйте, чтобы в ДКП, ПТС и паспорте был один и тот же человек.

111. Не ставьте свою подпись в ПТС, где уже стоит подпись прежнего владельца. Могут возникнуть проблемы с регистрацией.

112. Верьте только тому, что проверили сами, не доверяйте продавцам.

113. Не покупайте машину у друга, родственника, знакомого без проверки. Он просто может не знать о всех проблемах, а вы потом разругаетесь и перестанете общаться.

114. Если у вас есть друг, который разбирается в машинах, не стоить слепо доверять ему. Дайте ему хотя бы эти правила или проверяйте параллельно сами.

115. Загонять в сервис для проверки нужно только автомобиль, который устраивает по всем остальным параметрам. Нет смысла тратить деньги на диагностику каждой машины. Как правило, вы проверяете только тот автомобиль, который в конце концов и купите. Ну или на один больше.