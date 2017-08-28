Один из крупнейших полигонов в Брестской области готовится к «Западу-2017» 28.08.2017, 11:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Полигон под Ивацевичами - шестой в Беларуси, на котором будут отрабатываться практические действия военных.

174-й Домановский полигон ВВС и ПВО Беларуси фактически готов принять военнослужащих, которые должны прибыть на совместные военные учения вооруженных сил Беларуси и России.

Полигон, который находится в Ивацевичском районе, станет одним из шести в Беларуси, на котором будут отрабатываться практические действия военнослужащих, передает «Радыё Свабода».

Сам по себе этот полигон является единственным в Беларуси, где проводятся тренировки и учебные стрельбы войск противовоздушной обороны и военных воздушных сил. Полигон в общей сложности занимает 40 тысяч гектаров. На этой территории размещаются зенитно-ракетный сектор, сектор зенитной артиллерии, танкодром, а также военное стрельбище.

Солдаты, которые прибывают на учения на полигон, располагаются рядом с ним в лесу. Уже сейчас площадка подготовлена для создания временного лагеря. Правда, пока солдаты еще не прибыли, рассказал военный из деревни Волька Николай:

«В настоящее время ведутся организационные работы. К нам наведываются международные наблюдатели. Буквально несколько дней назад были из Китая военные. А пока у нас вообще нет гостей. Еще же рано. К тому же не факт, что они будут располагаться возле нашего полигона. Это командование, скорее всего, здесь будет. А техника может находиться где угодно. Тут же рядом с нашим огромным Домановским полигоном несколько вспомогательных, которые находятся в Бытени. А пока ни одного российского солдата здесь нет».

Жители деревни Волька, которая находится рядом с полигоном, говорят, что в эти выходные солдаты из воинской части 42276, которая дислоцируется около деревни, активизировались. Последние два дня зенитно-ракетные комплексы, а также личный состав, выводились и перемещались в направлении Слонима на Запад.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».