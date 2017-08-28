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Финляндия не пустила российский корабль в свой порт

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  • 28.08.2017, 21:40
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Фото: Shutterstock

На борту российского учебного корабля находились 70 человек экипажа и 164 кадетов.

Финляндия не разрешила российскому учебному кораблю "Крузенштерн" с кадетами на борту зайти в порт главного города Аландских островов Мариегамн.

Об этом сообщает УНИАН.

По информации финских СМИ соответствующее решение принял Генштаб сил обороны страны.

Сообщается, что РФ направила запрос относительно разрешения на посещение этой территории 18-20 сентября, однако финские власти его не удовлетворили.

В Генштабе причины отказа не сообщили. Отмечается, что российское судно с 70 лицами экипажа и 164 кадетами на борту летом уже посетило два других финских города - Котка и Турку.


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