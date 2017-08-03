Эксперт: Чиновники должны сами показать пример «автомобильного патриотизма» 13 3.08.2017, 10:21

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Белорусов хотят пересадить на Geely.

Правительство Беларуси собирается простимулировать продажи автомобилей Geely на внутреннем рынке. Об этом на днях сообщил премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Myfin.by вместе с экспертом рынка, председателем совета директоров ГК «Интеллект» Сергеем Вариводой решили разобраться, что повлечет за собой такое решение властей.

– Причина такого стимулирования очевидна: необходимо обеспечить выполнение целевого показателя продаж автомобилей, производимых на внутреннем рынке. Задача поставлена не простая: нужно продать 5-6 тысяч автомобилей одной марки на внутреннем рынке, – говорит Варивода.

По сути, речь идет о достижении 20-процентной доли на рынке новых легковых автомобилей страны. Это позволит марке Geely занять вторую строчку в «табели о рангах» автомобильных марок в Беларуси.

– Полагаю, что делом чести автопроизводителя и правительства страны является, в итоге, лидерство на внутреннем рынке, – считает эксперт. – Предвижу массу критических стрел в духе: «Кому эти Geely нужны?». Но, как правило, о качестве китайских автомобилей судачат те, кто на них никогда не ездил. В моей семье было два китайских автомобиля разных марок, в ближайшее время думаю сменить свою Audi на очередного «китайца».

Кризис заставляет считать деньги. Качество производимых разными автопроизводителями «легковушек» сближается. Поэтому пропала мотивация платить за логотип, за бренд, которые уже и не всегда являются гарантией качества.

– И уж точно нуждается в коренном пересмотре система государственных закупок легковых автомобилей, – утверждает эксперт. – Имея собственное производство, не рационально тратить бюджетные деньги на покупку импорта. При этом разговоры среди чиновников о том, что Geely «не подходит по характеристикам», ничем не подкреплены. Они сами должны показать пример «автомобильного патриотизма» всей стране.