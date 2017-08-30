Как Беларусь взяла в долг, чтобы погасить долг.

Ну, теперь все… Гуляй, босота! С Серегой рассчитаюсь. Долги и пеню по коммуналке погашу, пишет «БелГазета». Детям в школу тетрадки-ручки вроде купили, а вот по 20 у.е. на представительский ноутбук любимой учительнице пока не сбросились. Что еще? Теща в деревню пластиковый бак просила, от отечественного товаропроизводителя. Он, правда, стоит почти как представительский ноутбук, но теща и учительница - это святое. Мне ж все равно на пивас и семки хоть что-то останется…

22 августа на официальном портале правовой информации РФ опубликовано подписанное 19-го распоряжение правительства России о выделении РБ государственного финансового кредита. Наши российские партнеры предоставляют нам в 2017г. $700 млн. Зачем? А вот зачем: «На цели погашения и обслуживания в 2017г. госдолга Беларуси перед Россией». Так на портале и написано: «Кредит предоставляется при условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее предоставленным российской стороной госкредитам, а также кредитам, полученным белорусской стороной из ЕФСР».

Денежку дают в российских рублях по курсу Центробанка РФ на дату подписания соглашения, однако учет задолженности будет вестись в долларах. Кредит выделяется по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу по установленной формуле ее расчета. Погашать долг предстоит 10 лет, 15 апреля и 15 октября ежегодно, начиная с 15 апреля 2018г.

…Может, без ноутбука училка обойдется? Тогда на пивас с семками точно останется.