Топ-5 тезисов мема Вейшнория Северин Квятковский, «Радыё Свабода»

31.08.2017, 18:20

Северин Квятковский

Белорусы умеют смеяться.

Ажиотаж вокруг Вейшнории - это публичная массовая демонстрация неприятия антизападной пророссийской политики официальных Дроздов.

1. Массовая демонстрация взглядов. Ажиотаж вокруг Вейшнории - это категорический средний палец в сторону политического руководства Беларуси. Это публичная массовая демонстрация неприятия антизападной пророссийской политики официальных Дроздов. Мол, «мы поддерживаем тех, против кого вы собрались воевать». «Мы не против Беларуси, мы хотим, чтобы вся страна стала Вейшнорией.

2. Сублимация политики. Эмоционально Вейшнория - сублимация отсутствия политической жизни в Беларуси. Но подобная сублимация бывает время от времени, хотя и не так консолидированно, как в случае с Вейшнорией. Поэтому главное в истории с Вейшнорией (см. пункт 1) - массовая демонстрация неприятия конкретных мер, то есть учений.

3. Новое в сатире. Долгие годы Лукашенко оставался единственным объектом для публичной сатиры. Лукашенко заполнил собой все медиа-пространство. Вейшнория впервые за время правления Лукашенко породила массовый стеб не с личности, а с идеи. Идеи противостояния с Западом.

4. Новое в политическом нейминге. Вейшнория уже состоялась в сети, но может состояться и в реале, новым символом-кодом для демонстрации человеком своей политической позиции. В условиях запрещенности национальной символики популярными стали национальные орнаменты, чтобы обозначить свою отличную от провластной позицию. Но власть перехватила тему. Вейшнорию на каждый столб, как орнамент, власть не наклеит.

5. Белорусы умеют смеяться. Долгое время считалось, что ввиду малой численности солнечных дней, влажности воздуха и частых перепадов давления белорусы смеяться не умеют. Выяснилось, что дело не в климатических условиях, а в мотивации. А скептики так и не поняли, какая это сила - высмеивание противника.

Северин Квятковский, «Радыё Свабода»