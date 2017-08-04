Эффект бабочки 26 Ирина Халип

4.08.2017, 8:47

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Ирина Халип

Мечется по Дроздам плешивый мотылек в полном душевном смятении.

Несколько лет назад в самолете я разговорилась с попутчиком. Он оказался бывшим венгерским диссидентом. В социалистической Венгрии сидел, само собой разумеется. Мы проговорили всю дорогу – сравнивали диктатуры прежние и теперешние, тюрьмы тогдашней Венгрии и сегодняшней Беларуси, советский КГБ и венгерское УГБ. А потом попутчик задумчиво произнес: «Налоги… Самое паршивое при диктатуре – это налоги».

Почему налоги, спрашивала я, черт бы с ними, с налогами, вот КГБ, тюрьмы и пытки – это да! Бывший диссидент ответил кратко: «Если ты не платишь налоги диктатуре, тебя посадят в тюрьму и выставят преступником в глазах всего мира - цивилизованный мир очень не любит, когда налоги не платят. А если ты честно платишь налоги диктатуре, тебя все равно посадят, но ты будешь знать, что над тобой измываются за твои же деньги».

Сейчас над бухгалтером профсоюза РЭП Игорем Комликом измываются за его же деньги. А задерживавшие главу профсоюза Геннадия Федынича гэбисты устраивали спектакль с переодеванием в сантехников тоже за его деньги. Потому что налоги и тот, и другой платили. (Профсоюз РЭП вообще-то, если господа из госконтроля забыли, официально зарегистрирован и долгие годы платит все, от арендной платы до налогов.) Но нам – и всему миру - их уже пытаются представить злостными неплательщиками. Прав был тот давний венгерский диссидент. Вот только эта схема уже не работает: сколько ни пытались выставить Алеся Беляцкого неплательщиком налогов – не вышло. Мир ведь тоже изменился со времен железного занавеса и научился распознавать гэбэшные схемы, с помощью которых опасных для режима людей не только арестовывают, но и пытаются опорочить. Правда, сами схемы вслед за миром не меняются, как и вывеска.

Дело профсоюзов уже успели сравнить с делом Беляцкого. А я хочу напомнить, что в 2004 году было еще и дело Михаила Маринича, которого обвинили в завладении компьютерами посольства США. Те злосчастные два компьютера посольство передало общественному объединению «Деловая инициатива», возглавляемому Мариничем, в безвозмездное пользование. Сотрудники американского посольства даже в суде выступали – объясняли, что оргтехнику сами принесли, никто ничем не завладевал преступным образом. Тем не менее Михаил Маринич был признан виновным и перенес в тюрьме инсульт. В 2014 году он умер.

Мариничу власть мстила за интеллигентность и образованность, за президентские амбиции и шансы, за безупречную репутацию, за связи в международных деловых кругах. Беляцкому мстили за помощь декабристам – никто из арестованных 19 декабря 2010 года не остался без квалифицированного адвоката, при том, что далеко не все семьи арестованных смогли бы себе позволить оплачивать защиту.

За что мстят профсоюзу? Да за все. За то, что профсоюз РЭП стал полыхающей язвой на благообразном пергаментном теле умирающего государства. Именно там всегда находилось место для волонтеров, помогающих политзаключенным. Именно туда приносили деньги для их семей. Именно там проводились пресс-конференции бывших политзаключенных и прочих «антигосударственных элементов», для которых закрыты все остальные залы. Именно с профсоюзом РЭП сотрудничали юристы и правозащитники, добиваясь отмены «тунеядского декрета». Именно этот «профсоюз отморозков» стал одним из центров организации весенних протестов и подготовки к протестам осенним. (Они всерьез думают, что, разгромив РЭП, остановят протесты?.. Но тогда они еще глупее, чем крысофоб Степан Сухоренко.)

И еще такого рода демонстративные уголовные дела всегда таинственным образом совпадают по времени с западными санкциями или вежливыми отказами в помощи режиму. Арест Михаила Маринича произошел во время подготовки американского «Акта о демократии в Беларуси» и после категорического отказа в возвращении Беларуси статуса в Совете Европы. Дело Беляцкого – после массовых репрессий и ответных санкций Запада. Разгром независимых профсоюзов как-то непозволительно близок по времени к отказу МВФ от переговоров с Беларусью о новом кредите. Эффект бабочки? Свойство хаотичных систем? В другом полушарии какой-нибудь конгрессмен что-то сказал, а у нас погромы?

Ну, в какой-то степени да, верно, эффект бабочки. Мечется по Дроздам такой жирный плешивый мотылек («крылышками бяк-бяк-бяк-бяк») в полном душевном смятении, бьется о стены и требует жертв. Другие безмозглые мотыльки бегают по стране во исполнение приказа и громят все, что под руку подвернется. А кто-то наблюдает за ними в микроскоп и говорит: «Кредит этим? Простейшим? Нет уж, им еще длительная эволюция понадобится. Или, скорее, революция».

Ирина Халип, специально для Charter97.org